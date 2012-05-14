صنعت گردشگری همدان نیازمند حضور بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود بخش خصوصی به صنعت گردشگری می توان بیش از گذشته در زمینه ارتقا این صنعت و ایجاد یک نگاه حرفه ای نسبت به آن اقدام کرد.

پر واضح است که پتانسیل های موجود تاریخی و فرهنگی در همدان این امر را به عنوان مقدمات آغاز صنعت گردشگری مناسب کرده کمااینکه غنای میراث تاریخی و فرهنگی همدان نشان داده که به راحتی در زمینه سرمایه گذاری های اقتصادی در این حوزه و به منظور بهره برداری های گردشگری موفق است.

خدمات گردشگری در همدان گران است

در سالهای گذشته خدمات گردشگری ایران و به تبع آن استان همدان به اندازه ای گران بوده که خیلی از گردشگران سفر را گران توصیف کرده اند.

این در حالی است که تجربه کشورهای موفق در صنعت گردشگری نشان داده که بیشتر بار اجرایی گردشگری را بخش خصوصی به دوش دارد و دولت ها فقط وظیفه سیاستگذاری و پیگیری قوانین را به عهده دارند.

بخش خصوصی می تواند در همه زیرساخت های موثر گردشگری همچون حمل و نقل، مراکز اقامتی و هتل، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان تور، نیروی انسانی و حتی معرفی جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی حضور داشته باشد.

سهم دولت از توسعه صنعت گردشگری سیاستگذاری و برنامه ریزی باشد

بدین ترتیب می توان سهم دولت یا همان بخش عمومی را از توسعه صنعت گردشگری تنها سیاستگذاری، برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل و کنترل بازار، گسترش ساختارهاى زیربنایى و فیزیکی مانند فرودگاهها، راهها و آب و برق و تلفن عنوان کرد.

ناگفته نماند که مدتی است که حضور بخش خصوصی در صنعت گردشگری تا حدودی جدی گرفته شده هرچند که هنوز راهی بس طولانی وجود دارد تا تمام قوانین دست و پاگیر از سر راه بخش خصوصی برداشته شود.

در همین خصوص کارشناس میراث فرهنگی همدان گفت: حمایت از بخش خصوصی مهم‌ترین اولویت‌ برای توسعه صنعت گردشگری است.

همدان دارای قابلیت‌های فراوان و مناطق منحصربه فرد گردشگری است

احمد معینی با اشاره به قابلیت‌های فراوان و مناطق منحصربه فرد گردشگری در همدان اظهار داشت: افزایش تسهیلات و خدمات اقامتی از جمله ضروریات برای جذب گردشگر است اما عدم تعامل صنف‌ها و تاسیسات گردشگری تهدیدی برای توسعه این صنعت به شمار می‌رود.

معینی افزود: ساختار دولتی در صنعت گردشگری نه تنها رشدی را ایجاد نمی‌کند بلکه مانع رشد این صنعت می‌شود، بنابراین باید بخش خصوصی برای حرکت در این صنعت روشهایی متناسب با وضعیت فعلی را به اجرا درآورد.

مدیرکل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان همدان نیز با تاکید بر اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران احیا زیرساخت‌ها در صنعت گردشگری را به دنبال دارد، افزود: احیا زیرساخت‌ها نیازمند حضور سرمایه‌گذاران در صنعت گردشگری است و باید برای تسهیلاتی که در اختیار فعالان گردشگری قرار می‌گیرد برنامه‌ریزی‌های منسجم‌تری انجام شود.

نبود تسهیلات بانکی از مشکلات سرمایه گذاری در بخش گردشگری است

وی یکی از موانع در این بخش را نبود تسهیلات بانکی و تاخیر در تخصیص آن‌برشمرد و گفت: قوانین سختگیرانه در روند اختصاص وام به درخواست‌کنندگان در حوزه سرمایه‌گذاری موجب اعتراض افرادی می‌شود که قصد استفاده از این تسهیلات را دارند.

بیات در ادامه افزود: برخی از فعالان گردشگری برای گسترش و توسعه فعالیت‌های خود نیازمند حمایت‌های بیشتری هستند و در این زمینه باید تمهیداتی اندیشیده شود.

با این تفاسیر مبرهن است که با مشخص شدن اهمیت و لزوم توسعه این صنعت در استان همدان و قابلیت های موجود آن، باید اذعان نمود که سرمایه گذاری در راستای ایجاد، تکمیل، توسعه و تجهیز هرچه مناسب تأسیسات گردشگری بیش از پیش باید مورد توجه دولت و مسئولان قرار می‌گیرد.

بر همین اساس مطالعه نیازهای جدی جامعه برای توسعه زیرساختهای گردشگری از جمله توسعه تأسیسات و مراکز اقامتی این امکان را بوجود ‌می آورد که جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی آسان تر شود.