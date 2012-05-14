کارگاههای آموزشی فیزیولوژی در دانشگاه شیراز برگزار شد

دکتر فرهاد دریانوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف اصلی از برگزاری کارگاهای آموزشی با حضور پرفسور تامسون ایجاد ارتباط میان بخشهای تربیت بدنی دانشگاه شیراز و دانشگاه سیدنی، ایجاد فرصتهای مطالعاتی برای دانشجویان واساتید دانشگاه شیراز است.
وی اضافه کرد: پورفسور تامسون دو روز میهمان دانشگاه شیراز بود که در این مدت سه کارگاه در زمینه فیزیولوژی ورزشی و علم تمرین برای علاقمندان برگزار کرد.
در ادامه پورفسورمارتین ویلیام تامسون بیان داشت: این سفر دومین حضورم در دانشگاه شیراز است که خوشبختانه طی این مدت شاهد رشد مناسب در ورزش وامکانات این دانشگاه هستم.
رئیس بخش فیزیولوژی دانشگاه سیدنی همچنین به استقبال مناسب دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه شیراز از کارگاهها اشاره کرد.
وی درمورد وضعیت مرکز ورزش درمانی دانشگاه شیراز نیز گفت: امکانات موجود در این مرکز برای استفاده دانشجویان وعلاقمندان بسیار مناسب است و مسئولان مربوطه با تجهیز بیشتر این مرکز می توانند با سایر مراکز ورزش درمانی برابری کنند.
نظر شما