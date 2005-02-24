به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در قم ، دستجات عزادار با نوحه خواني و سينه زني پس از طي خيابان‌هاي مختلف وارد حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) شده و پس از عزاداري، شهادت آن امام همام را به دختر موسي بن جعفر (ع) تسليت گفتند. همچنين در بيوت مراجع و آيات عظام مراسم عزاداري و سخنراني بر پا بود. دفتر مقام معظم رهبري نيز شاهد حضور دستجات عزاداري نيروي مسلح بود كه سخنرانان به بيان مصائب اهل بيت عليهم‌السلام پرداختند و تاريخ سراسر پر افتخار ائمه معصومين عليهم السلام را براي عزاداران بازگو نمودند. بازار قم نيز تعطيل بود و بازاريان به برپايي آيين‌هاي ويژه عزاداري پرداختند. همچنين عاشقان عصمت و طهارت(ع) با برپايي آيين‌هاي ويژه‌ در مساجد، تكايا و حسينيه‌ها به سوگواري و ابراز ارادت خالصانه به آن امام همام پرداختند.

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