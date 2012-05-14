ضرورت تغییر نگاه به کردستان/ مسئولان به جای وعده عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در طول سه سال گذشته از دستاوردها و برکات فرهنگی، ‌اجتماعی، سیاسی و امنیتی سفر بسیار گفته و شنیده ایم و هر کدام از دست‌ اندرکاران مربوطه در حوزه ‌های مورد اشاره مصوبات سفر و روند پیگیری آن را در مناسبت های گوناگون تبیین کرده‌اند. اما الزام تغییر نگاه ها به کردستان و تلطیف این نگاه ها را به طور جدی می ‌توان مهمترین برکت سفر دانست چون نگاه اصل است و مسائل دیگری چون مصوبات اجرایی در حاشیه آن قرار می‌ گیرد آن را که نگاه درست است در امتداد این نگاه مجدانه و مخلصانه تلاش می ‌کند. اما اگر نگاه درست و واقعی نباشد اگر تلاشی هم صورت گیرد تلاشی ظاهری و تنها برای گذراندن امور است.

اقوام را فرصت دانستن، تاکید بر وحدت شیعه و سنی، تاکید بر اتحاد ملی، زبان کردی را سرمایه ملی دانستن و تاکید بر فرهنگی بودن کردستان از مصادیق مهم دیگری بود که هر کدام در امتداد نگاه واقعی، ژرف و دوراندیش مقام رهبری و الزام تطبیق نگاه های دست‌ اندرکاران کشوری و به ویژه استانی با ‌این نگاه تعریف می ‌شوند و این نگاه برگرفته از آشنایی دیرینه‌ معظم له با مردم کرد و شناخت عمیق این مردم غیرتمند است.

شکی نیست مسئولان و مدیران میانی استان کردستان که به اقتضای کار و وظیفه ارتباط نزدیک ‌تر و رو در رو تری با جامعه هدف دارند و اکثریت مردم نگاه به نظام را با ترازوی عملکرد و نحوه رفتار آنها سنجیده و آنها را نمایندگان نظام می‌ دانند نیز باید نگاهشان در امتداد همین نگاه باشد.

ذکر چند نکته در خصوص اهمیت توجه به تغییر نوع نگاه به استان کردستان لازم و ضروری است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- امسال جشنواره مطبوعاتی غرب کشور برای دومین بار در طول چند سال گذشته به میزبانی کردستان برگزار می ‌شود. رهبر فرزانه در اجتماع مردم سقز به تاریخ 29 اردیبهشت بیان کردند "من می‌گویم زبان کردی یک ثروت ملی است، استعدادهای علمی و هنری جوانان اینجا یک ثروت ملی است، استعداد ورزشی جوانان کردستان یک ثروت ملی است، از این ثروت‌های ملی باید استفاده شود، ‌بهره‌برداری شود، به فعلیت برسد". بر اهل فن پوشیده نیست که شانیت مطبوعات محلی به زبان محلی است. زبان مادرزادی کردستان نیز کردی است! اما در جشنواره مطبوعات محلی غرب کشور خبری از زبان کردی نیست و متاسفانه کوچک ترین تلاشی در راستای به فعلیت رساندن بیانات رهبری در این زمینه مشاهده نمی ‌شود.

2- از سال 1384 بنابراین بود که دو واحد اختیاری زبان کردی در دانشگاه کردستان تدریس شود. وقتی که موضوع از سوی سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و متولی و مجری اصلی این مصوبه تماس پیگیری شد و چند و چون ماجرا را جویا شدیم. دکتر مخبر دزفولی با صراحت اعلام کرد ما دو سال بیشتر است از دانشگاه کردستان خواسته‌ ایم دو واحد تدریس زبان کردی را در لیست واحدهای پذیرش دانشجویان بگنجانند، اما مدیران فرهنگی کردستان هنوز برنامه مدونی برای اجرایی کردن این کار ندارند و ارائه نداده ‌اند؟!! متاسفانه اینجا نیز تلاش چندانی در به فعلیت رساندن زبان کردی نشده است.

3- قضیه استفاده از زبان کردی در صدا و سیما نیز که "آفتاب آمد دلیل آفتاب" است و عدم نظارت بر کار گویندگان و مجریان برنامه‌ها که در اصطلاح صدا و سیمایی‌ها ویترین این دستگاه عظیم فرهنگی و تبلیغی هستند موجب شده است گاها زبان به کار گرفته شده به هر زبانی شبیه باشد غیر از زبان کردی و لهجه اردلانی‌اش! اینجا نیز اهمیت چندانی به زبان کردی مشاهده نمی ‌شود.

4- ما هم عضو خانه مطبوعات کردستان هستیم. یکی دو ماه قبل نامه ‌ای از خانه مطبوعات به تمامی نشریات و خبرگزاری ها فکس شد که براساس آخرین مصوبه به تشکیل کمیته ‌هایی همت گمارده ‌اند. تعداد کمیته زیاد است و با کمی مبالغه به تعداد نصف اعضا! اما دریغ از کمیته ای برای توجه به زبان کردی در خانه مطبوعات استان کردزبان و فرهنگی کردستان!

صد البته این تخطی‌ها سهوی است و نشات گرفته از عملکرد و برخی بدسلیقگی‌ های شخصی که اساس آن عدم شناخت دقیق جامعه هدف است، اما دست ‌اندرکاران میانی که اجرای امور از خوان آنها شروع می ‌شود و گماشته شده همین نظام فراخ‌ اندیش‌ اند باید توجه داشته باشند که خطا در صورت تکرار خط است و به یقین این خط، خط نظام و رهبری نیست و تلاش ناخواسته و البته بدون نتیجه ‌ای است برای خطی‌ کردن اعتماد مردمی که در سفر اردیبهشت کردستان در سال 88 ثابت کردند در خط نظام و رهبری هستند.

در همین رابطه فردین صادق ایوبی نقاش برجسته کردستانی و استاد دانشگاه معتقد است: قضاوتی که مقام معظم رهبری در مورد فرهنگ منطقه داشتند، قضاوتی هوشمندانه و آگاهانه بود که کردستان استانی فرهنگی است و بعد از بازگشت ایشان این جمله به دست مسئولان اجرایی ما که افتاد مسخ و از محتوای حقیقی خود خالی شد. هر جا سخنرانی بود و هر جا سمیناری بود به این جمله اکتفا می‌شد، اما در جریان عمل ما شاهد تحول چندانی نبودیم. ملاک سنجش حقیقت، عمل است حال باید از خود بپرسیم بعد از این سفر چند مرکز فرهنگی و هنری در کردستان افتتاح و چند فرهنگ سرا در مناطق محروم شهرهای کردستان تاسیس شد.

وی گفت: دستاوردهای ما در حوزه جشنواره‌های مختلف هنری تئاتر، موسیقی، سینما، هنرهای تجسمی، چاپ و نشر کتاب، نمایشگاه‌های هنری و سفرهای فرهنگی داخلی و خارجی تا چه حد بوده است؟ سرانجام دانشکده هنر چه شد؟

این هنرمند کردستانی بیان کرد: ما از سویی مشکلاتی در نگاه مدیران اجرایی داریم و از سوی دیگر برخورد هنرمندان و فرهنگیان منطقه که حاصل آن زیست عناصر ناهمگون به لحاظ تاثیر و تاثر متقابل است و ای کاش در همین سالگرد سفر، مسئولان فرهنگی مناطق کردنشین از توسعه انسان و فرهنگ، از افتتاح پروژه‌ های فرهنگی و بررسی عملکردهای فرهنگی نیز صبحتی به میان می‌آوردند، چرا که ما انقلاب کردیم که انسان بسازیم و از تغییر ارزش‌ ها صحبت کردیم. فرهنگ را همه می‌سازند، فرهنگ حاصل عملکرد استاندار، امام جمعه و مثلا مدیرکل اقتصادی و مسکن و شهرسازی و دیگر مدیران است که همه دست به دست هم می‌ دهند و پایه‌های تغییرات فرهنگی را رقم می ‌زنند.

صادق ایوبی افزود: کم توجهی به تغییرات فرهنگی در منطقه آن هم با توجه به تغییرات سریعی که دارد اتفاق می‌افتد، فرصت سوزی است و باید توجه داشت که توجه به هنر و هنرمندان صرفا مختص تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس نیست و باید گفت که کدام یک از نمایندگان مردم کردستان برای تغییر و تحولات فرهنگی، برای حرکتی فرهنگی و برای گرفتن امکانی فرهنگی تا کنون در مجلس نامی از کردستان به میان آورده ‌اند؟

وی ادامه داد: من برای سر و سامان دادن به فضای فرهنگی کردستان شورای تلفیقی، آموزشی، پژوهشی و برنامه‌ریزی فرهنگی استان را پیشنهاد می ‌کنم. همچنین با تقویت رسانه ‌های جمعی در منطقه و تکثر و تنوع مطبوعات محلی امکان تحلیل و نقد مسئولان و مدیران و برنامه‌هایشان فراهم شود و توسعه فرهنگی در کردستان تنها در صورت ورود به ساختار فرهنگی جامعه است که جایگاه حقیقی خود را می‌یابد. شرط ورود پدیده‌های توسعه آفرین در یک جامعه یافتن جایگاهی مناسب در فرهنگ جامعه است و رشد فرهنگ همواره از طریق مختلفی که همگی در گذشته و تحولات تاریخی جامعه ریشه دارند، صورت می‌گیرد. این ریشه‌ ها را می ‌توان در هویت مردم، میزان علم و دانش، شرایط جغرافیایی، وضعیت تاریخی و اجتماعی، سنن، آداب و رسوم، مناسک و باورها و رفتارهای گروهی و اجتماعی و مسایل دیگر جستجو کرد.

استاد دانشگاه و نقاش کردستانی اظهار داشت: هر چند زبان‌های بومی و محلی در بسیاری از برنامه‌های صدا و سیمای استان‌های مختلف صحبت می ‌شود اما باید برای حفظ و پاسداری از این زبانها و در عصر جهانی شدن برنامه ‌ای حساب شده و سازمان یافته داشت و برای ورود این زبان‌ های منطقه ‌ای در برنامه‌های درسی هر یک از اقوام ایرانی در استان های برنامه ریزی کرد و آن را در دستور کار قرار داد. زبان حقیقت‌ هستی است، زبان خانه وجود است و تفکر بدون زبان معنایی ندارد، نادیده گرفتن زبان یک ملت، انکار وجود اوست، تکثر زبان اقوام ایرانی را باید به مثابه ثروتی ملی نگریست. اکنون در جهان امروز مرزهای ملی گذشته در حال فروپاشی ‌اند.

جدای از حوزه فرهنگی، مقام معظم رهبری مسئله ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری را در استان مورد تاکید قرار دادند که در همین راستا فاروق کیخسروی از فعالان اقتصادی استان و عضو اتاق بازرگانی سنندج نیز معتقد است: سرمایه گذاری موتور و نیروی محرکه جوامع انسانی به سوی توسعه است. مهمترین شرط لازم برای سرمایه گذاری تامین امنیت سرمایه گذاری و گسترش آن در ابعاد مختلف است، از جمله در بعد تصویب و اجرای قوانین و مقررات حمایتی، اصلاح نگرش مدیران و مسئولان اجرایی نسبت به سرمایه گذاری و درک نقش و اهمیت سرمایه گذاری، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری، تامین منابع مالی مورد نیاز، توسعه زیرساخت ها، تامین امنیت قضایی و مهمتر از همه ایجاد فضای روانی امیدبخش و اطمینان بخش برای سرمایه گذاری می توان اشاره کرد.

وی ادامه داد: استان کردستان از جمله استان های محروم کشور است که به دلیل نعمت های خدادادی می توانست در ردیف استان های برخوردار کشور قرار گیرد. وضعیت ویژه تاریخی و اجتماعی منطقه طی چند قرن گذشته شرایط بسیار نامناسبی برای توسعه این استان ایجاد کرده است. دولت های حاکم قبل از انقلاب کوچک ترین توجهی به توسعه و عمران و آبادانی منطقه نداشته و در تامین اعتبارات لازم برای توسعه استان با تنگ نظری عمل کرده اند. بزرگترین هدیه آنان به مردم کردستان فشار و ارعاب و تهدید و خشونت بوده است. کنش و واکنش های خشونت آمیز دوره ای در تاریخ منطقه همواره برقرار بوده و این امر نه تنها رابطه دولت ها و دستگاه های امنیتی با مردم کردستان را از حالت عادی و مسالمت آمیز خارج ساخته که موجی از بدبینی و نگرانی در اذهان مردم دیگر مناطق کشور عزیزمان نسبت به مردم کردستان ایجاد کرده است.

کیخسروی گفت: در سال های پس از پیروزی انقلاب هم به دلیل مسائل و اتفاقات تاسف آور منطقه در بسیاری موارد ذهنیت ها منفی شد. اما سفر رهبری به یک باره منشا تحولات شگرفی در جامعه شد. جامعه کردستان با سرور و شادمانی به استقبال رهبر رفت و در سطح کشور نگرش ها نسبت به کردستان متحول شد. فضای ذهنی ایجاد شده پس از این دیدار هرچند ظاهری فیزیکی و قابل اندازه گیری ندارد اما آماده کننده شرایط برای شروع تحولات، مهمترین دستاورد سفر بود. استقبال بی سابقه فعالان اقتصادی کشور برای حضور در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه که با مدیریت شرکت نمایشگاه های استان کردستان در خرداد 88 تشکیل و در یک فاصله زمانی کمتر از یک ماه ظرفیت پذیرش آن تکمیل شد، نمود بارزی از این ذهنیت سازی مثبت در کشورمان برای کار و سرمایه گذاری در کردستان است.

مصوبات اقتصادی دولت در این سفر تاریخی، تکلیف به نهادهای عمومی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد مستضعفان به سرمایه گذاری در استان، اختصاص 30000 میلیون ریال تسهیلات از محل طرح آمایش استان برای ایجاد یک واحد کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی برای خانه های پیش ساخته توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تصویب اعتباری بالغ بر 100000 میلیون ریال برای ایجاد زیرساخت شهرک های صنعتی توسط وزارت صنایع و معادن و تامین تسهیلات بانکی برای متقاضیان خرید ماشین آلات کشاورزی از تراکتورسازی کردستان از جمله دستاوردهای اقتصادی سفر است که اجرای آنها گام بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی استان به حساب می آید.

وی با اشاره به ناهماهنگی ها برای اجرایی شدن 100 درصد مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان یادآور شد: روی سخنم با این یا آن دولت نیست. سیستم دولتی در ایران را در بعد اقتصادی ناکارآمد ارزیابی می کنم. هر رئیس دولتی که در کشورمان بر سر کار آمده است، درک روشنی از این واقعیت داشته و خود را آماده کرده تا دست به اصلاح ساختار نظام بروکراسی کشور بزند. اما در عمل به دلیل مقاومت ها و عکس العمل های بدنه سیستم با توفیق چندانی مواجه نبوده است. دولت حاضر از طرح هفت ماده ای تحول اقتصادی خود تنها یک مرحله از اولین بند آن را اجرا کرده است در حالی که عمر آن به پایان خود نزدیک می شود. شالوده اقتصاد کشور از زمان نظام شاهنشاهی که ابتدای تحولات مدرن اقتصادی به حساب می آید بر اقتصاد دولتی پی ریزی شده است و بخش خصوصی در هیچ دوره ای، البته با شدت و ضعف متفاوت، به اندازه کافی مورد اعتماد نبوده تا شرایط و محیط مناسب برای فعالیت اقتصادی آن مهیا شود.

عضو اتاق بازرگانی سنندج افزود: درآمدهای چشمگیر حاصل از فروش نفت خام به دولت ها امکان داده که خود همچون یک کارفرمای بزرگ به احداث کارخانجات و مراکزو بنگاه های بزرگ و کوچک اقتصادی اقدام کنند. قوانین مرتبط با صنعت و تولید و اقتصاد از ابتدا برای مالکیت و مدیریت یک اقتصاد دولتی تدوین و تصویب شده اند و طبیعی است که تا این ساختار متحول نشود، دودی از این کنده بر نمی خیزد.کافی است به مصوبات هیئت دولت در همین سفر و چگونگی اجرای این مصوبات نظری داشته باشیم. در مواردی مشارکت موسسات دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی پیش بینی شده است، اما وجه غالب تقویت سرمایه گذاری بخش دولتی است و بحثی از حل مشکلات بخش خصوصی و تقویت این بخش به میان نیامده است.

وی در پایان گفت: مجددا تاکید می کنم که سفر رهبری به استان کردستان و پیام وحدت آفرین ایشان به مردم کردستان بزرگترین مانع توسعه و پیشرفت جامعه را که مانع فرهنگی توسعه و ذهنیت های آشفته و نگران کننده در افکار عمومی مردم کشور نسبت به کردستان و مردم آن بود را از میان برداشت. با این امید که مردم و مسئولان از فضای ایجاد شده حداکثر استفاده را به عمل آورند و با عزم راسخ قدم در راهی بگذارند که آثار و تبعات قرن ها محرومیت از چهره کردستان زدوده شود و این بخش مهم از کشور بتواند در تمامی ابعاد به رشد و توسعه موزون و پایداری دست یابد که هم مردم کردستان و هم تمامی کشور از نتایج مثبت آن بهره مند شوند.

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گزارش؛ ناصر حسنی