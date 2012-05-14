به گزارش خبرنگار مهر، رضا محزونیه شامگاه یکشنبه در چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان اصفهان که در تالار شهروند برگزار شد، اظهار داشت: مدارس استان اصفهان در حال حاضر نیاز به تجهیزات روز و فناوریهای نوین دارد که این امر با کمک خیرین محقق میشود.
اصفهان 800 خیر مدرسه ساز دارد
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه 800 خیر مدرسهساز در سطح استان اصفهان داریم، افزود: این خیرین از ابتدای فعالیت مجمع در استان، یکهزار و 100 پروژه تحویل آموزش و پرورش دادهاند.
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان اصفهان میزان کمک خیرین در جشنواره سال گذشته را 31 میلیارد تومان عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون 80 درصد از این مبلغ جذب شده و مدارسی که با این پول ساخته شده، آماده است.
اصفهان هشت هزار کلاس در حال تخریب دارد
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش دارای کمبودهای فراوانی است که از آنها رنج میبرد، تصریح کرد: در استان اصفهان بیش از هشت هزار کلاس تخریبی درس وجود دارد که حدود 420 میلیارد تومان هزینه تعمیر آنها است.
محزونیه با اشاره به اینکه کلاسهای آموزشی در شهرهای اطراف اصفهان نیز با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند، ادامه داد: برای تعمیر و تجهیز این مدارس نیاز به کمک همهجانبه خیرین مدرسهساز وجود دارد.
وی تلاش خیرین در اوضاع اقتصادی فعلی را قابل تقدیر دانست و گفت: امیدوارم میزان تعهدات خیرین که در این دوره شرکت کردهاند بیشتر از سال گذشته باشد.
تعهدات سال گذشته مجمع خیرین استان اصفهان 81 مورد بود
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان اصفهان تعهدات جشنواره سال گذشته خیرین مدرسهساز را 81 مورد ذکر کرد و بیان داشت: 43 باب مدرسه، 13 زمین چمن مصنوعی، 12 نمازخانه، 13 کانکس، چهار سالن ورزشی، چهار قطعه زمین مسکونی مهمترین تعهدات سال گذشته خیرین مدرسهساز استان اصفهان بوده است.
وی اضافه کرد: دنیای امروز، دنیای ارتباطات است و ما دیگر نمیتوانیم مدارس کنونی را به سبک مدارس قدیم اداره و تجهیز کنیم.
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