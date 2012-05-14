سهراب هادی در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب هادی نویسنده، نقاش، گرافیست، مجسمه‌ساز و مدیر انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) بر اثر برق‌گرفتگی در بیمارستان مطهری (مرکز سوانح و سوختگی) بستری شد.

علی سرهنگی روزنامه‌نگار و از دوستان سهراب هادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر از گفتگوی خود با پزشک و پرستار ویژه این نویسنده خبر داد و گفت: این حادثه سه روز پیش برای آقای هادی اتفاق افتاد.

وی شب گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفته اما مسئولان مرکز سوانح و سوختگی اطلاعات بیشتری از وضعیت وی اعلام نکردند.

شدت جراحت به سهراب هادی زیاد بوده و برخی شنیده‌ها حتی از احتمال قطع یک یا دو دست او حکایت می‌کند.

سهراب هادی علاوه بر نگارش چندین عنوان کتاب از جمله «خواب و خاکستر»، «شناخت اسطوره‌های ملل»، «دولت بیداری»، «رویای آزادی»، «اهل سکوت» و «آیه‌های شیدایی» در دوره‌های اخیر جایزه جلال آل‌احمد به عنوان عضو هیئت علمی فعالیت داشته است.