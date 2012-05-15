بهره برداری بی رحمانه از منابع طبیعی/ آبخیزداری ضامن حفاظت از جنگل

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح های آبخیزداری در کاهش فرسایش خاک، دست اندازی به عرصه ها، احیا و توسعه منابع طبیعی نقش بسزایی دارد و بهره برداری از منابع طبیعی باید در راستای اجرای طرح های علمی و فنی باشد.

در حال حاضر از مجموع بیش از 450 هزار هکتار عرصه های جنگلی گلستان 318 هزار هکتار دارای طرح های جنگلداری هستند و میزان برداشت چوب نیز به کمتر از یک متر مکعب در هکتار رسیده است.

اکنون سه شرکت تعاونی مجری طرح های جنگلداری در گلستان هستند، طرح جنگلداری کوهمیان آزادشهر از جمله آن است.

مجری طرح جنگلداری کوهمیان آزادشهر گفت: مجریان طرح های جنگلداری از مظلوم ترین قشر منابع طبیعی هستند که در راستای حفاظت از عرصه های جنگلی فعالیت می کنند.

رحمت الله عربعلی افزود: در راستای اجرای طرح جنگلداری، جنگل در هر موقعیتی بررسی و قطعه بندی و آمار برداری می شود و وقتی گونه ها مشخص شد، سن بهره برداری تعیین می شود.

وی افزود: کتابچه هایی که برای جنگلداری طراحی می شود، 100 ساله است و هر کتابچه طرح جنگلداری 1 ساله پیش بینی می شود که پس از پایان 10 سال دوباره بازنگری می شود.

وی عنوان کرد: حفاظت جنگل در برابر عوامل تخریب مانند آتش سوزی، قاچاق، خروج دام، تجاوز به عرصه و عیان و بهره برداری غیرمجاز از جمله وظایف است.

عربعلی گفت: در سال گذشته 26 هکتار از اراضی منطقه جنگلکاری شد در صورتی که تعهد اجرای طرح 19 هکتار بود و 40 هزار و 500 اصله نهال نیز غرس شد.

وی افزود: همچنین 12 هکتار از 26 هکتار که سند آن متعلق به منابع طبیعی و در تصرف اشخاص بود، خلع ید و نهالکاری شد.

مجری طرح جنگلداری کوهمیان گفت: پل سازی، ابنیه سازی، حصار کشی 20 کیلومتر از دیگر برنامه های این طرح است.

وی تعداد نیروهای ثابت در طرح جنگلداری کوهمیان را 70 نفر اعلام کرد و گفت: برای بیش از 50 نفر نیز بطور متوسط در طرح های مختلف از جمله جاده سازی و نهالکاری اشتغالزایی می شود.

عربعلی استفاده از تسهیلات بانکی با سود کم را از جمله نیارها برشمرد و گفت: اگر دولت بتواند در فصل بهار این تسهیلات را در اختیار مجریان قرار دهد تا در بهار و تابستان به اجرای طرح بپردازند، بخشی از مشکلات رفع می شود.

وی احیا و توسعه سه هزار و 700 هکتار شامل جاده سازی، ابنیه سازی، پل سازی، حصارکشی، جنگلکاری و قرقبانی، جلوگیری از ورود دام و .. از جمله فعالیتها برشمرد.

کارشناس مسئول واحد آبخیزداری منابع طبیعی آزادشهر نیز گفت: آبخیزداری در کنار جنگل و مرتع ضامن حفظ و احیای منابع طبیعی است.

آنه محمد بدراق افزود: انسان و منابع طبیعی رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارند و انسان سخت به منابع طبیعی نیازمند است .

وی اظهار داشت: متاسفانه ما بی رویه و بی رحمانه از منابع طبیعی بهره برداری می کنیم در حالیکه آبخیزداری بر اساس برنامه و اصول است.

وی عنوان کرد: مهمترین طرح آبخیزداری استان گرگان رود و اترک است که در محدوده وشمگیر 750 هزار هکتار وسعت و حوزه اترک دو میلیون و 200 هزار هکتار وسعت دارد و طرح آبخیزداری از فرسایش خاک جلوگیری می کند.

به گزارش مهر، جنگل ها به عنوان ذخایر ژنتیک محسوب شده و مدیریت بر جنگل و جنگلداری یک علم است که باید مورد توجه قرار گیرد.