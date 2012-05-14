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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

عسگری در گفتگو با مهر:

ظرفیت تامین آب گرگان افزایش می یابد

ظرفیت تامین آب گرگان افزایش می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب ‎و فاضلاب شهری گرگان گفت: در سال 1391 برای افزایش ظرفیت تامین آب گرگان، حفر و تجهیز پنج حلقه چاه را در دستور کار قرار داده‎ایم.

علیرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای آبرسانی و فاضلاب شهر گرگان در سال جاری برنامه‎های زیادی را در دستور کار قرار داده‎ایم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مردم منطقه در این خصوص باشیم.

وی ادامه تکمیل زون‎های فشار را یکی از اقداماتی دانست که در این خصوص اجرا خواهد شد و افزود: اجرای طرح‎های اصلاح و توسعه شبکه در 10 کیلومتر، احداث مخازن ذخیره آب 14 هزار مترمکعبی و افزایش ظرفیت تامین آب با حفر و تجهیز پنج حلقه چاه و مجموعه آب‎دهی 75 لیتر در ثانیه از جمله این اقدامات است.

عسگری تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب گرگان، نشت‎یابی پنج هزار مترمکعبی مخرن ذخیره، نشت‎یابی 300 کیلومتر شبکه آبرسانی شهری و حضور فعال همکاران در عرصه خدمات مطلوب به مشترکان را از جمله مواردی دانست که در سال جاری در دستور کار آب ‎و فاضلاب شهری گرگان قرار دارد.

مدیر امور آب‎ و فاضلاب شهری گرگان با بیان اینکه محدوده آبی شهر گرگان بسیار کم است یادآور شد: برای تامین آب مردم این منطقه انتقال آب از منابع دیگر و همچنین ترویج استفاده بهینه از آب مصرفی را باید مورد توجه قرار دهیم.

وی در خصوص پیشنهادات رفع تنش آبی از منطقه شهر گرگان گفت: می‎توانیم برای تامین آب شرب گرگان انتقال آب از محدوده شرق گرگان، استفاده از سرشاخه‎های نکارود که از استان خارج می‎شود، تسریع در اجرای طرح احداث سد شصت کلا و تخصیص بخشی از آب سد نرماب برای افق 1410 به آب شرب گرگان را در نظر داشته باشیم.

کد مطلب 1601693

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