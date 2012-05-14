ظرفیت تامین آب گرگان افزایش می یابد

علیرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای آبرسانی و فاضلاب شهر گرگان در سال جاری برنامههای زیادی را در دستور کار قرار دادهایم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مردم منطقه در این خصوص باشیم.
وی ادامه تکمیل زونهای فشار را یکی از اقداماتی دانست که در این خصوص اجرا خواهد شد و افزود: اجرای طرحهای اصلاح و توسعه شبکه در 10 کیلومتر، احداث مخازن ذخیره آب 14 هزار مترمکعبی و افزایش ظرفیت تامین آب با حفر و تجهیز پنج حلقه چاه و مجموعه آبدهی 75 لیتر در ثانیه از جمله این اقدامات است.
عسگری تکمیل تصفیهخانه فاضلاب گرگان، نشتیابی پنج هزار مترمکعبی مخرن ذخیره، نشتیابی 300 کیلومتر شبکه آبرسانی شهری و حضور فعال همکاران در عرصه خدمات مطلوب به مشترکان را از جمله مواردی دانست که در سال جاری در دستور کار آب و فاضلاب شهری گرگان قرار دارد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهری گرگان با بیان اینکه محدوده آبی شهر گرگان بسیار کم است یادآور شد: برای تامین آب مردم این منطقه انتقال آب از منابع دیگر و همچنین ترویج استفاده بهینه از آب مصرفی را باید مورد توجه قرار دهیم.
وی در خصوص پیشنهادات رفع تنش آبی از منطقه شهر گرگان گفت: میتوانیم برای تامین آب شرب گرگان انتقال آب از محدوده شرق گرگان، استفاده از سرشاخههای نکارود که از استان خارج میشود، تسریع در اجرای طرح احداث سد شصت کلا و تخصیص بخشی از آب سد نرماب برای افق 1410 به آب شرب گرگان را در نظر داشته باشیم.
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