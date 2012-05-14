  1. استانها
  2. البرز
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

فیروز بخت:

کرج نیازمند ایجاد کمربندی است

کرج نیازمند ایجاد کمربندی است

کرج – خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج گفت: شهر کرج برای کاهش ترافیک و تسهیل در عبور و مرور به جاده کمربندی نیاز دارد.

مهرداد فیروز بخت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نبود کمربندی در کرج، اظهار داشت: شهر کرج برای کاهش ترافیک و تسهیل در عبور و مرور به جاده کمربندی نیاز دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج ادامه داد: هم اکنون مطالعات این طرح حوزه کرج به شهریار انجام شده است.

وی افزود: هیچ یک از این طرح ها رافع مشکل ترافیکی شهر کرج نیست بلکه برای رفع مشکل ترافیکی شهر باید برنامه ریزی دقیق و حساب شده کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج گفت: در این راستا طرح اجرای فیبرنوری در کرج در حال اجرایی شدن است و بعد از این طرح هم پروژه مانیتورینگ اجرایی می شود.

کد مطلب 1601695

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها