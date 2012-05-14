کرج نیازمند ایجاد کمربندی است

مهرداد فیروز بخت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نبود کمربندی در کرج، اظهار داشت: شهر کرج برای کاهش ترافیک و تسهیل در عبور و مرور به جاده کمربندی نیاز دارد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج ادامه داد: هم اکنون مطالعات این طرح حوزه کرج به شهریار انجام شده است.



وی افزود: هیچ یک از این طرح ها رافع مشکل ترافیکی شهر کرج نیست بلکه برای رفع مشکل ترافیکی شهر باید برنامه ریزی دقیق و حساب شده کرد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج گفت: در این راستا طرح اجرای فیبرنوری در کرج در حال اجرایی شدن است و بعد از این طرح هم پروژه مانیتورینگ اجرایی می شود.