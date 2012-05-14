  1. سیاست
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

با مصوبه مجلس؛

مددجویان کمیته امداد از پرداخت هزینه‌های انشعاب معاف شدند

مددجویان کمیته امداد از پرداخت هزینه‌های انشعاب معاف شدند

با مصوبه مجلس شورای اسلامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد از پرداخت هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز معاف شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه در ادامه بررسی جزئیات بودجه 91 در بند الحاقی 33 مقرر کردند مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری‌ها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معاف باشند.

کد مطلب 1601702

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