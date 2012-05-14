به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی، در بند الحاقی 36 مصوب کردند به منظور تسهیل وصول مطالبات به سازمان تامین اجتماعی، اجازه داده میشود جریمه حق بیمه واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط بر اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت تا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام کنند، مورد بخشودگی قرار دهد.
با مصوبه مجلس
بخشودگی جریمه حق بیمه صنعتی و کشاورزی در صورت پرداخت تا آخر پاییز
براساس مصوبه شورای اسلامی جریمه حق بیمه واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام کنند مورد بخشودگی قرار میگیرد.
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