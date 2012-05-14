اجرای 68 پروژه سفر رهبری باعث تحول ورزش کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالهی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران برتر شهرستان سنندج اظهار داشت: سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان در راستای افزایش و توسعه سرانه ورزشی موثر بود و برکات این سفر عامل توسعه ورزش استان شد.

وی افزود: برای اجرایی شدن طرح های مصوب سفر رهبری به استان کردستان در مجموع اعتباری بالغ بر 13 میلیارد و 440 میلیون تومان اختصاص پیدا کرده است که تا کنون بخش زیادی از این اعتبار هزینه شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان ادامه داد: بهره برداری از دو باب سالن تمرینی، احداث 55 زمین ورزشی در روستا ها، یک باب استخر سرپوشیده، دو باب زمین چمن مصنوعی و هشت باب سالن تمرینی سقف کوتاه و سقف بلند با پیشرفت فیزیکی مناسب از جمله طرح های مصوب سفر رهبری به این استان است.

عبدالهی به افزایش 33 سانتیمتری سرانه فضای ورزشی برای هر نفر در استان کردستان اشاره کرد و گفت: سهم اداره کل ورزش و جوانان برای ایجاد سرانه فضای ورزشی 50 درصد، سهم ادارات فعال در ورزش 20 درصد و سهم سرمایه گذاران بخش خصوصی 20 درصد است.

وی در پایان یادآور شد: انتظار می رود با بهره برداری از تمامی پروژه های ورزشی سفر رهبری استان کردستان در آینده نزدیک شاهد تحول چشم گیری در حوزه ورزش باشد.

در پایان این مراسم از ورزشکاران برتر شهرستان سنندج که در رقابت های کشوری و جهانی موفق به کسب مدال شده بودند، تجلیل شد.