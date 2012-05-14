اعضای تیم ملی زورخانه ای ایران شناخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، نفرات برتر هنرهای فردی ورزش زورخانه ای برای عضویت در تیم ملی شناخته شدند.

32 قهرمان سال گذشته در کلیه رشته های هنرهای فردی، پس از رقابت های نزدیک و دیدنی خود در سالن غدیر محموعه ورزشی المپیک جزیره زیبای کیش زیبایی ها ی این ورزش را در معرض دید مدعوین و مسئولین این دوره از مسابقات قرار دادند.

در این رویداد دو روزه که از 3 بخش مسابقه ای، نمایشی و رکوردگیری برگزار شد صفارزاده (رئیس فدراسیون) ، نوراله هدایتی (نایب رئیس فدراسیون)، فرهاد طلوع کیان (دبیر فدراسیون)، فخرالدین اسلامی (رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان مازندران)، باقر نیا (رئیس هیئت چپهلوانی و زورخانه ای جزیره کیش) در جمع ورزشکاران حضور داشتند گه نتایج حاصله به صورت ذیل اعلام می گردد.

بخش مسابقه ای :

چرخ تیز : 1. علی جلیجو(البرز) ، 2. محمد شهبازی (کرمانشاه)

چرخ چمنی : 1. سید جلال صالحی (چهارمحال و بختیاری) ، 2. توحید فتحی (مازندران)



میل بازی: 1. محمد ناصر آقا دادی (اصفهان) ، 2. مرتضی عجم مقصودی (سمنان) ، 3. محمد حسین حاج صادقی (اصفهان)

کباده : 1. مجید گل پیرا(مرکزی) ، 2. وهاب اج(همدان) ، 3. مجید

کربلایی مهدی (تهران)

سنگ : 1. عظیم راحمی (کهگیلویه و بویر احمد) ، 2. هادی داوودی (ایلام) ، 3. حسین شاهپروری (تهران)

میل گیری سنگین : امین شهریاری (سمنان) ، 2. مهدی دهقان (چهارمحال بختیاری) ، 3. علیرضا ارجین (مازندران)



بخش نمایشی :

چرخ تیز: 1. علی جلیجو (البرز) ، 2. محمدرضا ابوالحسنی (اصفهان) ، محمد شهبازی (کرمانشاه(

چرخ چمنی: 1. بهزاد گرامی (اصفهان) ، 2. سید جلال صالحی (چهار محال و بختیاری) ، 3. توحید فتحی( مازندران(

میل بازی: 1. مرتضی عجم مقصودی (سمنان) ، 2. ناصر آقا دادی (اصفهان) ، مجکمد حسین حاجی صادقی (اصفهان(

کباده : 1. وهاب احمد پور (همدان) ، 2. حسین بشیری (همدان) ، 3. محمد چیز فهم (فارس(

سنگ : 1. محمد باقری (لرستان) ، 2. حسین شاهپروری (تهران) ، 3. هادی داوودی (ایلام(

میل گیری سنگین : 1. امین شهریاری (اصفهان) ، 2. مهدی دهقان (چهارمحال و بختیاری) ، 3. احسان سلاجقه (کرمان(



بخش رکوردگیری :

چرخ تیز : 1. محمد شهبازی (کرمانشاه – بیشترین دور 123 در 50 ثانیه) ، 2. علی جلیجو (البرز – بیشترین زمان 60 ثانیه(

چرخ چمنی : 1. سید جلال صالحی (چهارمحال بختیاری – بیشترین زمان 235 ثانیه(

کباده : وهاب احمد پور (همدان – 121 جفت(

میل گیری سنگین : امین شهریاری (اصفهان – 107 جفت(



بخش ثبت چشمه:

ابوالفضل طاووسی موفق به ثبت یازده چشمه در 2 الی 6 میل بازی شد .