تاثیر مصرف ویتامین B6 در بهبود حافظه سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارشناس بهبود تغذیه با بیان این که جذب ویتامین B6 با بالا رفتن سن کاهش می یابد اظهار داشت: کمبود ویتامین B12 و اسید فولیک باعث سوء تغذیه پروتئین می شود که در دوران سالمندی شایع است و وجود ویتامین B12 در خون سازی و سلامت سیستم عصبی ضروری است.

نسرین علیزاده به منابع خوب ویتامین B6اشاره کرد و افزود: جگر گوساله، سیب زمینی، موز، عدس و اسفناج از منابع خوب ویتامین B6به شماره می رود.

وی تصریح کرد: بیماران مبتلا به ورم معده، مستعد کمبود ویتامین B12 هستند و گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ و لبنیات از منابع این ویتامین به شماره می رود.

این کارشناس تغذیه با بیان این که برنامه ریزی غذای سالمندان با توجه به شرایط خاص آن ها با بزرگسالان تفاوت های زیادی دارد، ابراز داشت: کم شدن نیاز به انرژی در سنین بالا به دلیل کوچک تر شدن بافت عضلانی و کاهش فعالیت فیزیکی است.

علیزاده اضافه کرد: سالمندان باید برای محدود کردن دریافت انرژی، مصرف غذاهای کم حجم و غنی از مواد مغذی را بیشتر و مصرف مواد شیرین و چربی ها را کمتر کنند همچنین داشتن وزن مناسب و حفظ آن کمک می کند تا فشار خون، چربی و قند خون در حد طبیعی باقی بماند.

وی بیان کرد: نوع تغذیه در دوره سالمندی بسیار مهم است زیرا سوء تغذیه و توجه نکردن به آن باعث کم اشتهایی می شود که با عوارضی نظیر خستگی، کاهش تحرک، ضعف، فراموشی و ناراحتی های عصبی همراه است.

علیزاده با بیان این که با یک برنامه غذایی صحیح می توان خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها را کاهش داد، اظهار داشت: مصرف کمتر چربی، میزان ابتلا به سرطان روده، پانکراس، سینه، پروستات و رحم را کاهش می دهد.