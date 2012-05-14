70 طرح بزرگ معدنی و صنایع معدنی طی دولت نهم و دهم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه اله جعفری یکشنبه شب در غرفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه جشنواره خدمت که به مناسبت یکصدمین سفر ریاست جمهوری و دور چهارم سفرهای هیئت دولت به خراسان رضوی برگزار شده است، اظهار داشت: این طرح ها با سرمایه گذاری بیش از هشت هزار و 600 میلیارد تومان در استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، مرکزی، کرمان، تهران، خراسان رضوی، یزد، هرمزگان، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس و چهارمحال و بختیاری افتتاح شده است.

وی بیان داشت: این طرح ها 16 هزار و 515 نفر اشتغالزایی مستقیم و 62 هزار و 805 نفر اشتغالزایی غیر مستقیم داشته اند.

جعفری افزود: بیشترین میزان اشتغالزایی مستقیم مربوط به طرح های ایجاد ظرفیت تولید 1.6 ملیون تن فولاد خام در فولادسازی هرمزگان با 2600 نفر، نوسازی و بازسازی مجتمع مس سرچشمه در استان کرمان با 1500 نفر، تجهیز معدن زغال سنگ طبس در استان یزد با 1500 نفر، اکتشاف و تجهیز معادن سنگ آهن سنگان در خراسان رضوی با 1200 نفر و تجهیز معدن زغالسنگ همکار در استان کرمان با 1000 نفر است.

جعفری همچنین از اجرای 100 طرح بزرگ معدنی و صنایع معدنی با سرمایه گذاری بیش از 44 هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی بیش از 200 هزار نفر تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.