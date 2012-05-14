حضرت فاطمه (س) واسطه فیض الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی محسن زاده عصر یکشنبه در مراسم ولادت حضرت فاطمه( س) اظهار داشت: امام صادق (ع) می فرماید مادرم زهرا عصمت کبری و حجت خدا بر ائمه اطهار است و حجت است بر ما و سایر معصومین علیهما السلام، به این معنی که صحیفه فاطمه ای دارد که در دست ائمه ماست.

وی افزود: وقتی از زهرای اطهر به عنوان الگوی زنان و مردان مسلمان یاد می شود، به این معنی است که بخشی از وجود حضرت فاطمه (س) علم الهی اوست.

این مسئول با اشاره به جایگاه و منزلت زن در جامعه و خانواده، گفت: به فرموده پیامبر اعظم ( ص)، خداوند میدان جهاد زن را در خانه، شوهرداری قرار داده است.

وی گفت: این امر به این مفهوم است که زن مدیر خانواده و صاحب تدبیر در خانه است که اگر تدبیر خوب به کار رود، مدیریت فاطمی است؛ و در غیر این صورت، مدیریت زلیخایی است.

حجت الاسلام محسن زاده اظهار داشت: حضرت زهرا( س) در خانواده مدیریت داشت و با مدیریت خود به دنبال بازگشت ولایت به جامعه بود.

وی ضمن اشاره به تولد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و انقلاب باشکوه به رهبری امام خمینی (ره) ادامه داد: افتخار ما این است که خداوند حیات ما را زمانی قرار داده که وعده رسول خدا (ص) محقق شد، تا روز قیامت مدال کنیزی و خدمتگزاری به گردن بیاویزیم و در مقابل فاطمه زهرا (س) روسفید باشیم.