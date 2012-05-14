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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

نجف زاده خبرداد:

عرضه کالاهای تاریخ گذشته در بازار زنجان

عرضه کالاهای تاریخ گذشته در بازار زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان به عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته در بازار استان نیز اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد عده‌ای با تشکیل باند اقدام به برهم زدن نظم بازار و سلامت جامعه می‌کنند که باید با این موارد برخورد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف‌زاده ظهر دوشنبه در جلسه تعزیرات حکومتی استان زنجان، با بیان اینکه از ابتدای امسال یک هزار و 122 پرونده تخلف به این اداره کل ارسال شده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا به یک هزار و 12 پرونده رسیدگی شده و احکام لازم نیز صادر گردیده است.
 
وی ادامه داد: 16 میلیارد و 540 میلیون ریال ارزش ریالی پرونده‌های رسیدگی شده است و عمده تخلفات نیز در حوزه خدمات مشاهده می‌شود.
 
نجف زاده، با اشاره به اینکه باید در اسرع وقت به شکایات مردمی واصله به دستگاه‌های نظارتی رسیدگی شود افزود: اگر موفق به پاسخگویی سریع به شکایات شویم می‌توانیم شرایط را برای نظارت هرچه بهتر بر بازار فراهم کنیم.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: در حال حاضر 10 درصد از پرونده های رسیدگی شده مربوط به شکایات مردمی است که این آمار باید ارتقاء یابد و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی است.
 
کد مطلب 1601746

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