عرضه کالاهای تاریخ گذشته در بازار زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف‌زاده ظهر دوشنبه در جلسه تعزیرات حکومتی استان زنجان، با بیان اینکه از ابتدای امسال یک هزار و 122 پرونده تخلف به این اداره کل ارسال شده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا به یک هزار و 12 پرونده رسیدگی شده و احکام لازم نیز صادر گردیده است.



وی ادامه داد: 16 میلیارد و 540 میلیون ریال ارزش ریالی پرونده‌های رسیدگی شده است و عمده تخلفات نیز در حوزه خدمات مشاهده می‌شود.



نجف زاده، با اشاره به اینکه باید در اسرع وقت به شکایات مردمی واصله به دستگاه‌های نظارتی رسیدگی شود افزود: اگر موفق به پاسخگویی سریع به شکایات شویم می‌توانیم شرایط را برای نظارت هرچه بهتر بر بازار فراهم کنیم.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: در حال حاضر 10 درصد از پرونده های رسیدگی شده مربوط به شکایات مردمی است که این آمار باید ارتقاء یابد و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی است.

