بازید خانواده معظم شهدا از موزه های کرمان رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ایرانمنش گفت: بازدید از موزها، اماکن تاریخی و محوطه های باستانی به مناسبت هفته میراث فرهنگی در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت ماه سال جاری رایگان است.

ایرانمنش ادامه داد: خانواده معظم شهدا، ایثارگران، ‌جانبازان و دانشجویان نیز با ارائه کارت شناسایی معتبر تا سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر می توانند از موزها، مکان های تاریخی و محوطه های گردشگری استان کرمان به صورت رایگان بازدید کنند.

وی بیان داشت: در این ایام نیز مدارس می توانند با هماهنگی لازم به صورت رایگان از این مکان ها بازدید کنند.

ایرانمنش با اشاره به ویژه برنامه های هفته میراث فرهنگی گفت: برپایی نمایشگاه صنایع دستی،‌ کارگاههای مرمت، نمایشگاه عکس و آثار حاصل از کاوشهای باستان شناسی از جمله برنامه های این هفته است.

