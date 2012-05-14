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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

ایرانمنش:

بازید خانواده معظم شهدا از موزه های کرمان رایگان است

بازید خانواده معظم شهدا از موزه های کرمان رایگان است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی گفت: خانواده معظم شهدا تا سوم خرداد ماه سال جاری می توانند به صورت رایگان از موزه های کرمان بازدید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ایرانمنش گفت: بازدید از موزها، اماکن تاریخی و محوطه های باستانی به مناسبت هفته میراث فرهنگی در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت ماه سال جاری رایگان است.

ایرانمنش ادامه داد: خانواده معظم شهدا، ایثارگران، ‌جانبازان و دانشجویان نیز با ارائه کارت شناسایی معتبر تا سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر می توانند از موزها، مکان های تاریخی و محوطه های گردشگری استان کرمان به صورت رایگان بازدید کنند.

وی بیان داشت: در این ایام نیز مدارس می توانند با هماهنگی لازم به صورت رایگان از این مکان ها بازدید کنند.

ایرانمنش با اشاره به ویژه برنامه های هفته میراث فرهنگی گفت: برپایی نمایشگاه صنایع دستی،‌ کارگاههای مرمت، نمایشگاه عکس و آثار حاصل از کاوشهای باستان شناسی از جمله برنامه های این هفته است.
 

کد مطلب 1601750

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