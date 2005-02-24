به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، نوزدهمين شماره ماهنامه تخصصي موسيقي "مقام موسيقايي" در 79 صفحه و به مبلغ 500 تومان منتشر شد.

در اين شماره مطالب مختلفي گنجانده شده است كه از جمله آنها مي توان به حكم غنا از نظر مفسران قرآن كريم، گفت وگو با شاهين فرهت، قوپوزنوازان دلسوخته آذربايجان، فرهنگ و دين، بررسي تحليلي موسيقي بوشهر، طنز موسيقايي،موسيقي ارمنستان، موسيقي و موسيقيدانان در ژاپن، پيشينه هنر شفاهي، ياد و خاطره باقي مي ماند،موسيقي نواحي و بررسي هندسه پرسش ها، اگر گذرتان به ماوراالنهر افتاد، خيال و موسيقي، گفتم...گفت...، تاريخچه موسيقي فيلم، موسيقي تاريخ را مي سازد، موسيقي نواحي ايران و اسطوره ها، تقديم به استاد محمدرضا شجريان، موسيقي مذهبي، در فضيلت شكست قالب هاي كهن، سازهاي موسيقي فولكلور آلباني، ماهاليا جكسون، موسيقي جزاير كارائيب، بزرگان موسيقي كلاسيك، موسيقي ايرامي پونصد تومان و معرفي كتاب اشاره كرد.

در سخن سردبير اين شماره انتقاداتي از صحبت هاي يك سري از موسيقيدانان نسبت به اوضاع موسيقي كشور آورده شده است: "از هنرمندان بزرگ و انگشت شمار گذشته، تعداد ديگري از شاغلين به هنر وجود دارند كه در اينجا آنها را بهتر است" رانت خواران مادام العمر" بناميم. اين افراد به تا صدايي و خرده استعدادي و تك مضرابي در روزگاري نه چندان دور با سوار شدن بر امواج بركت خيز انقلاب از روستاها و شهرستان هاي دور به مقام و منصب رسيده بودند، همه گونه امكانات را به خدمت گرفتند. تعدادي آثار حداكثر متوسط و بيشتر ضعيف را با هزينه كلان توليد كردند و با استفاده از زد و بند و مسلمان نمايي درون ارگان ها و روشن فكر نمايي در محفل هاي بيرون از محيط اداره، با قاپيدن فرصت از كف جوان هاي با استعداد و بي بهره از خويشاوندان منتفذ از شرايط مساعد، نهايت استفاده را بردند و با مجوز يكي يا چند موسسه فرهنگي- هنري توانستند با روابط پشت پرده خود چندين باب خانه مسكوني و ملك تجاري و و وام بدون بهره و وام بلاعوض و سفرهاي بدون به خارج از كشور و پروژه هاي تلويزيوني بگيرند. حاصل اين كارها چه بود؟ آيا كار جديدي از اين مسيقيدانان منتشر شد؟ كدامشان جريان ساز بودند؟"