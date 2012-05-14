627 طرح در ستاد توسعه بخش کشاورزی شهرستانهای کرمانشاه مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف منصوری، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: استان کرمانشاه از نظر کشاورزی حرفهای بسیاری برای گفتن در سطح کشور و حتی منطقه خاورمیانه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه در اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی از استانهای پیشرو بوده است و عملیات اجرایی آن را در سریعترین زمان ممکن آغاز کرده است.

منصوری تاکید کرد: خوشبختانه ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی در شهرستانهای استان کرمانشاه پویایی خاصی دارد و تاکنون بیش از 627 طرح در ستاد شهرستانهای کرمانشاه مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این طرحها بیش از یک هزار 449 میلیارد ریال است، افزود: تاکنون بیش از 171 هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه برای اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه شناسایی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: از این مقدار زمین برای 11 هزار و 946 هکتار مجوزهای لازم آماده شده است و این زمینها در حال واگذاری است.

منصوری افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده، 36 هزار و 627 لیتر آب در ثانیه برای اجرای این طرح در استان کرمانشاه اختصاص داده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان گفت: تا امروز 16 هزار و 455 نفر در سامانه اینترنتی این طرح در استان کرمانشاه ثبت نام کرده اند.