6 میلیارد ریال عواید از موقوفات خراسان شمالی حاصل شد

حجت الاسلام رحیم مهدوی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در سال گذشته در مجموع 6 میلیارد و 887 میلیون و 597 هزار ریال عواید از موقوفات خراسان شمالی حاصل شده است.

وی با بیان اینکه این میزان به نسبت سال 89 رشدی 9.3 درصدی داشته است افزود: همچنین این نهاد در سال گذشته به منظور اجرای نیت خیر واقفین، مبلغ 2 میلیارد و 552 میلیون و 632 هزار ریال هزینه کرده است.

حجت الاسلام مهدوی پور تصریح کرد: علاوه بر این، مبلغ یک میلیارد ریال دیگر نیز با هدف حفظ، احیا و نگهداری موقوفات سطح استان در سال گذشته هزینه شده است.

وی در ادامه عواید حاصل از بقاع متبرکه استان را مبلغ 8 میلیارد و 506 میلیون و 636 هزار ریال عنوان کرد و گفت: بیش از 7 میلیارد ریال از این عایدی در جهت عمران و نگهداری اماکن متبرکه استان هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تصریح کرد: مابقی عواید حاصل از بقاع متبرکه برای انجام امورات فرهنگی مانند برگزاری محافل انس با قرآن و دیگر مناسبت‌های ویژه سال هزینه شده است.

این مسئول در ادامه گفت: در سال گذشته به منظور کمک به اماکن متبرکه مذهبی مبلغ 10 میلیارد و 363 میلیون و 870 هزار ریال از سازمان مرکزی و استانی اعتبار جذب شده که تاکنون بالغ بر 4 میلیارد ریال آن به بیش از 200 باب اماکن متبرکه استان کمک شده است.

وی افزود: مابقی اعتبارات جذب شده نیز تا پایان سال مالی جاری (اول تیرماه سال 91) صرف کمک به اماکن و بقاع متبرکه خواهد شد.



