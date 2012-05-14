شورای شهر احداث فرودگاه مسافربری قزوین را اجرایی کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح روز دوشنبه در نشستی با اعضاء شورای اسلامی شهر قزوین بر پیگیری احداث فرودگاه مسافری در قزوین تاکید کرد.



عجم افزود: این طرح مهم با مطالعات دقیق و کارشناسی و مشارکت بخش خصوصی و در نظر گرفتن ظرفیت های اقامتی و تسهیل حمل و نقل نیز بطور حتم توجیه اقتصادی مناسبی خواهد داشت.



وی بیان کرد: در استان قزوین ظرفیت احداث یک فرودگاه پررونق فراهم شده و امیدواریم با تحقق این کار به عنوان باقیات صالحات زمینه تبدیل آن به فرودگاه بین المللی نیز فراهم شود.



استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت انسجام در انجام امور استان و جلب رضایت مردم تأکید کرد و یادآورشد: رسیدگی به مشکلات و درخواست های مردم بهتر از این نیز ممکن است هر چند نباید اقدامات مثبت مدیران در این زمینه نادیده گرفته شود.



انتصاب مدیران بر اساس شایسته سالاری



استاندار قزوین در خصوص ملاک انتخاب مدیران دستگاههای اجرایی اظهارداشت: برای من شایسته سالاری در انتصاب مدیران در اولویت قرار دارد نه بومی یا غیر بومی بودن آنها و تلاش می شود افرادی توانمند در مسند کارها قرار گیرند.



این مسئول بیان کرد: مدیرانی را انتخاب می کنیم که مثل خودمان پادوی مردم باشند و بر این امر نیز افتخار کنند لذا مبنای کار ما در انتصاب مدیران بومی یا غیر بومی بودن نیست بلکه شایسته سالاری است و اجازه نمی دهیم برخی به خود اجازه دهند تا خدمات مدیران پرتلاش را زیر سوال ببرند و باغ قاطعیت در مقابل این اقدام می ایستیم.



استاندار قزوین در ادامه افزود: مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم جهت مکان یابی و تدوین طرحی مناسب و کارشناسی برای استقرار پادگان لازم و ضروری است.



عجم در مورد هماهنگی برگزاری مراسم بزرگداشت نهم شهریور با عنوان روز قزوین هم گفت: با مشارکت دستگاههای ذیربط و انجام هماهنگی لازم و برگزاری جلسات تلفیقی با تدوین برنامه ریزی و تقسیم وظایف ،این امرصورت خواهد گرفت.



درادامه عباس ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گزارشی درخصوص عملکرد شورا ارائه کرد.



در این جلسه در خصوص انتقال مکان پادگان قزوین، هماهنگی لازم برای ساماندهی پساب استان، برگزاری مراسم بزرگداشت روز قزوین در روز نهم شهریور ماه بحث و تبادل نظر شد.

