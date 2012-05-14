حسین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص علت عدم انتقال حساب صنعتگران به استان البرز، اظهار داشت: انتقال حساب صنعتگران به بانک البرز بستگی به توانایی ارائه تسهیلات بانک ها به صنعتگران و واحدهای تولیدی دارد.



وی ادامه داد: یکی از علت های عدم انتقال حساب صنعتگران به بانک های استان البرز بدهکاری و معوقات به بانک مبدا است.



رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: انتقال حساب شرکت ها به بانک های استان در کمیته پایش تجارت خارجی استان مطرح شد و این بحث به مسائل بانک استان بر می گردد و اینکه چقدر توانایی ارائه تسهیلات دارند.



طوسی اظهار داشت: ممکن است یک بانک سقف ارائه تسهیلات آن دو میلیارد تومان است ولی یک شرکت سرمایه بیشتر از این داشته باشد و نیازمند تسهیلات بیشتر باشد که اگر این کار را انجام دهند با مشکل مواجه می شوند.



رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: یا ممکن است یک شرکت یا واحد تولیدی معوقاتی در بانک تهران داشته باشد که انتقال حساب آن به استان البرز مشکل است.

