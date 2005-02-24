به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اسراييلي معاريو در شماره امروز خود فاش ساخت :" خاخام ميخائيل ملكيئور"معاون وزير علوم اسراييل عصر روز گذشته براي ديدار با مقامات قطري، مخفيانه سرزمين هاي اشغالي فلسطين را به مقصد دوحه پايتخت قطر ترك كرد.

اين روزنامه افزود: وي حامل پيام آريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي براي رهبران قطرمي باشد.

معاريو به نقل ازمنابع نزديك به دفترنخست وزير رژيم صهيونيستي نوشت: ملكيئوربنا به دعوت رسمي مسئولان"صندوق دوحه" ازطريق فرودگاه بين المللي امان به قطر سفر كرده است.

اين روزنامه ياده شده آورده است: معاون وزير علوم اسراييل روز گذشته پيش ازديداربا معاون وزيرخارجه قطر، پيام شارون را به رهبران قطرتسليم كرد.

قطرازجمله كشورهاي عربي است كه تمايل خود را براي ايجاد رابطه با تل آويو ابراز داشته است. قرار است اين مسئول بلند پايه اسراييلي با همسر امير قطر كه رياست" صندوق دوحه" را برعهده دارد، ديدار و گفتگو كند.

براساس اعلام روزنامه اسراييل، ملكيئورهمچنين با صائب عريقات وزير امورمذاكره كنندگان فلسطيني كه بعدا از قطر ديدار خواهد كرد به گفتگو بنشيند.

پيش بيني مي شود اين مسئول اسراييلي درمذاكرات وبحثها پيرامون تغييرات درخاروميانه و نقش قطر درمنطقه مشاركت نمايد.

معاريو نوشت : شورو مشورتها مقام اسراييلي با رهبران قطر پشت درهاي بسته و بدون حضوررسانه هاي گروهي به استثناي " تيم سباسيتان "خبرنگار شبكه تلويزيون "بي بي سي " برگزار مي شود.

برحسب اعلام اين روزنامه، ديدار ملكيئور از قطر به عنوان اولين گام جديد درراستاي ايجاد روابط ميان اسراييل و كشورهاي عربي صورت مي گيرد.