تداوم مشکلات پیازکاران/ هزینه تولید 200 تومان نرخ تضمینی 105 تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اجرای طرح کشت پیاز استمرار در مزارع جیرفت و فروش نرفتن محصول به قیمت مناسب کشاورزان با ضرر هنگفت مواجه شدند این درحالی بود که در همان زمان در برخی استانهای کشور وجود پیاز وارداتی از پاکستان سوال برانگیز شد.

هر چند دلال بازی در زمان برداشت محصول در شهرستانهای جنوبی استان کرمان که قطب تولید محصولات کشاورزی در فصول مختلف سال محسوب می شود امری عادی است اما عدم چاره اندیشی قطعی برای حل این مشکل موجب شده که دسترنج کشاورزان هر سال به جیب دلالان سرازیر شود.

این درحالی بود که در روزهای ابتدایی برداشت پیاز قیمت این محصول به 50 تومان در ازای هر کیلو نیز رسید اما در همان مقطع زمانی دلالان پیاز را با قیمتی بین 800 تا هزار تومان در استانهای مصرف کننده این محصول به فروش می رساندند.

با بروز این مسائل بسیاری از کشاورزان ترجیح دادند که از برداشت پیاز خودداری کنند زیرا هزینه برداشت محصول برای هر کیلو در کنار هزینه های تولید غیر قابل توجیح بود.

کشاورزان جیرفت می گویند که هزینه کشت هر کیلو پیاز 200 تا 250 تومان است درحالیکه هم اکنون و در بهترین حالت می توانند محصول خود را به قیمت تضمینی 105 تومان به فروش برسانند و در این میان برخی کشاورزان تنها برای کاهش میزان ضرر دهی اقدام به برداشت محصول می کنند.

نکته دیگر اینکه خرده مالکان در این میان ضرر کمتری را متحمل شده اند و توانسته اند با تکیه به نیروی کار خانوادگی و محلی محصول را برداشت کنند اما مالکان عمده در برخی موارد ترجیح داده اند حتی محصول را نیز برداشت نکنند.

اما با رسانه ای شدن مشکل پیاز کاران در نهایت طرح خرید تضمینی در جنوب کرمان آغاز شد هر چند که این طرح نرخ پیاز را تا حدودی افزایش داد و موجب شد حداقل کشت دوم پیاز در جنوب کرمان برداشت شود اما همچنان نرخ موجود زیر هزینه تولید است.

با خرید تضمینی عملا دست دلالان از بازار پیاز کوتاه شد و دلالان برای خرید مجبورند نرخی بالای 105 تومان را پیشنهاد دهند.

با این وجود همچنان صحنه های دیدنی در مزارع جیرفت فراوان است بطوریکه در برخی روستاها می توان در یک سوی جاده مزرعه ای را دید که پیاز را کیلویی 105 تومان می فروشد و در آن سوی جاده مغازه ای را دید که همان پیاز را کیلویی 500 تومان عرضه می کند.

هم اکنون نرخ پیاز در شهر کرمان نیز بالای 500 تومان تخمین زده می شود و نکته جالب توجه اینکه پیاز موجود در بازار کرمان اکثرا از مزارع جنوب کرمان نیز تهیه نشده است.

از سوی دیگر یکی از مهمترین مشکل کشاورزان در حال حاضر کمبود شدید کارگر برای برداشت محصول است بطوریکه کمبود کارگر در این فصل از سال موجب افزایش ناگهانی دستمزدها نیز شده است بطوریکه هر کارگر برای برداشت هر کیلو پیاز 70 تومان دستمزد می گیرد.

عدم وجود نیروی کار از یک سو و از سوی دیگر محدودیت زمان خرید تضمینی محصول سبب شده است که بار دیگر کشاورزان جنوب کرمان با مشکل مواجه شوند و خواستار تمدید زمان خرید تضمینی با توجه به کمبود کارگر باشند.

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عکس: محسن مجاز



