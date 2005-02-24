زلزله زدگان همچنان به پتو و چادر نياز دارند

محمد رضا احمد پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : عليرغم عادي بودن آخرين وضعيت امداد رساني به مصدومان و مجروحان ، احتمال كمبود كمك هاي ارسالي با توجه به وضعيت جوي نامناسب شهرستان زرند و روستا هاي اطراف آن وجود دارد .

وي همچنين گفت : وضعيت نيروها درحال حاضر بسيار خوب است و تلاش ها به منظور آواربرداري و خارج نمودن اجساد هنوز ادامه دارد درحالي كه آمار كشته شدگان نيز همچنان درحال افزايش است .

معاون هماهنگ كننده فرمانده انتظامي استان كرمان ضمن اشاره به اين نكته كه نيروي انتظامي دراثر زلزله رخ داده هيچ گونه كشته اي نداشته ، آمار مجروحان اين نهاد را تنها دو نفر گزارش كرد و افزود : تمامي پرسنل اين نهاد درسلامتي كامل به سر مي برند .

وي همچنين خاطرنشان كرد : وضعيت ترافيكي با توجه به مه آلود بودن هوا عادي و رفت وآمد در شهر جريان دارد كه اين امر مرهون تلاش نيروهاي انتظامي و نظامي است .