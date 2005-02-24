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۶ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۳۳

معاون هماهنگ كننده فرمانده انتظامي استان كرمان در گفتگو با" مهر" :

زلزله زدگان همچنان به پتو و چادر نياز دارند

معاون هماهنگ كننده فرمانده انتظامي استان كرمان از احتمال كمبود كمك هاي امدادي مورد نياز زلزله زدگان مانند پتو و چادر خبرداد .

 محمد رضا احمد پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود :  عليرغم عادي بودن آخرين وضعيت امداد رساني به مصدومان و مجروحان ،  احتمال كمبود كمك هاي ارسالي  با توجه به وضعيت جوي نامناسب  شهرستان زرند و روستا هاي اطراف آن   وجود دارد .

 وي همچنين گفت : وضعيت  نيروها درحال حاضر بسيار خوب است و تلاش ها به منظور آواربرداري و خارج نمودن اجساد هنوز ادامه دارد درحالي كه آمار كشته شدگان نيز همچنان درحال افزايش است . 

معاون هماهنگ كننده فرمانده انتظامي استان كرمان ضمن اشاره به اين نكته كه   نيروي انتظامي دراثر زلزله رخ داده  هيچ گونه كشته اي  نداشته  ، آمار مجروحان اين نهاد را تنها  دو نفر گزارش كرد و افزود :  تمامي پرسنل اين نهاد درسلامتي كامل به سر مي برند .

وي همچنين خاطرنشان كرد :  وضعيت ترافيكي با توجه به مه آلود بودن هوا عادي و رفت وآمد در شهر جريان دارد كه اين امر  مرهون تلاش نيروهاي انتظامي و نظامي است . 

کد مطلب 160182

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