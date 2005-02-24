به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، نمايندگان پارلمان آلمان سعي دارند در نشست امروز خود اطلاعات جامع و وسيعتري در خصوص قانون اساسي واحد اروپايي براي اطلاع ساير نمايندگان و مردم اين كشور ارائه دهند .

اين اولين نشست نمايندگان پارلمان آلمان در راستاي تصويب قانون اساسي واحد اروپايي مي باشد .

آلمان اجراي قانون اساسي واحد اروپايي را به تصويب پارلمان خود منوط كرده و حتي مقامات اين كشور اعلام كرده اند در صورت لزوم اجراي اين قانون را به رفراندوم نيز خواهد گذاشت .

گفتني است قانون اساسي واحد اروپايي در تاريخ 18 ژوئن 2004( 29 خرداد گذشته ) به تصويب 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي رسيده بود . اين قانون اساسي در 12 ژانويه 2005 ( 23 دي83 ) به تصويب نمايندگان پارلمان اروپا رسيد .

قانون اساسي واحد اروپايي با كسب 500 راي مثبت ، 137 راي منفي و 40 راي ممتنع از پارلمان اروپا راي مثبت گرفت.

تاكنون كشورهاي مجارستان و ليتواني موافقت خود را با اجراي قانون اساسي واحد اروپايي اعلام كرده اند .

مردم اسپانيا نيز با برگزاري رفراندوم به اجراي اين قانون اساسي راي مثبت دادند . اين در حالي است كه بلژيك بدون برگزاري رفراندوم اجراي قانون اساسي را پذيرفته است .

نمايندگان پارلمان ايتاليا نيز چندي پيش اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور را با اكثريت آراء به تصويب رساندند .

اين در حالي است كه فرانسه ، اسپانيا و پرتغال جزء كشورهاي برگزار كننده رفراندوم براي به اجرا در آوردن قانون اساسي واحد اروپايي هستند .