احتمال قطع انگشتان دو دست سهراب هادی

به گزارش خبرنگار مهر، علی سرهنگی روزنامهنگار و از دوستان سهراب هادی در متن کوتاهی درباره اتفاقی که چند روز پیش برای این نویسنده و نقاش کشورمان پیش آمده، آورده است: خبر مربوط به دوست قدیمیام هنرمند نقاش و گرافیست آذری آقای سهراب هادی را دیشب از دوست نقاشم مرتضی اسدی شنیدم. خبرهم تلخ بود و هم وحشتناک.
تلخ به خاطر حادثه دردناک برقگرفتگی، وحشتناک به خاطر این که احتمال سکته قلبی ومشکلات حاد تنفسی و... برای سهراب هادی وجود داشت.
تاصبح رفت و آمد و پرس و جو و تلفن به این و آن که البته به جایی نرسید. در بیمارستان به دلیل تمام شدن وقت عیادت و نبود پرستار بخش اجازه حضور بر بالین مصدوم را نمیدادند، در تماس با تلفنهای بیمارستان نیز اپراتور یا وصل نمیکرد و یا کسی جواب درستی نمیداد بالاخره تا صبح موضوع را بیدار- خواب پیگیری کردم تا این که اول صبح توانستم با خانم مقیسه پرستار بخش یک بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری تهران با استفاده از شمَ روزنامهنگاریم چند کلمهای حرف بزنم، البته پس از چندین و چند بار قطع کردن تلفن و امتناع از پاسخگویی!
خانم مقیسه در پاسخ به سوال من پیرامون درستی خبر حادثه ضمن تایید خبرگفت: دوسه روزه که آقای هادی را به بیمارستان آوردهاند. او دچار برق گرفتگی شدید شده بود و سریع باید بستری میشد. در این چند روزه حال اصلا مساعدی نداشت و خطرات جسمی زیادی او را تهدید میکرد که خوشبختانه مشکلات مربوط به دستگاه تنفسی و ناراحتی ضربان قلب ایشان تا حدودی برطرف شد.
خانم مقیسه در ادامه پیرامون سوختگی دستهای این هنرمند که تنها ابزار و وسیله اش برای کار نوشتن و نقاشی و امرار معاش اوست، با ناراحتی گفت: متاسفانه شدت برق گرفتگی روی هر دو دست زیاد بود و به همین خاطر دیشب آقای هادی توسط یک دکتر مجرب و متخصص تحت عمل جراحی قرار گرفت.
وی در پاسخ به سوال من که تکلیف دستهایش چه خواهدشد؟ با تاثر اضافه کرد: احتمالا اگر تدابیری که پزشک مربوطه برای درمان فوری هر دو دست به کار برده جواب ندهد، انگشتهای هر دو دست قطع خواهدشد.
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