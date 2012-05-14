  1. فرهنگ و ادب
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

سرهنگی به مهر خبر داد:

احتمال قطع انگشتان دو دست سهراب هادی

احتمال قطع انگشتان دو دست سهراب هادی

سهراب هادی که به دلیل برق‌گرفتگی شدید از سه روز پیش در بیمارستان بستری است، دیشب 24 اردیبهشت‌ماه تحت عمل جراحی قرار گرفت ولی همچنان خطر قطع انگشتان دو دستش وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سرهنگی روزنامه‌نگار و از دوستان سهراب هادی در متن کوتاهی درباره اتفاقی که چند روز پیش برای این نویسنده و نقاش کشورمان پیش آمده، آورده است: خبر مربوط به دوست قدیمی‌ام هنرمند نقاش و گرافیست آذری آقای سهراب هادی را دیشب از دوست نقاشم مرتضی اسدی شنیدم. خبرهم تلخ بود و هم وحشتناک.

تلخ به خاطر حادثه دردناک برق‌گرفتگی، وحشتناک به خاطر این که احتمال سکته قلبی ومشکلات حاد تنفسی و... برای سهراب هادی وجود داشت.

تاصبح رفت و آمد و پرس و جو و تلفن به این و آن که البته به جایی نرسید. در بیمارستان به دلیل تمام شدن وقت عیادت و نبود پرستار بخش اجازه حضور بر بالین مصدوم را نمی‌دادند، در تماس با تلفن‌های بیمارستان نیز اپراتور یا وصل نمی‌کرد و یا کسی جواب درستی نمی‌داد بالاخره تا صبح موضوع را بیدار- خواب پیگیری کردم تا این که اول صبح توانستم با خانم مقیسه پرستار بخش یک بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری تهران با استفاده از شمَ روزنامه‌نگاریم چند کلمه‌ای حرف بزنم، البته پس از چندین و چند بار قطع کردن تلفن و امتناع از پاسخگویی!

خانم مقیسه در پاسخ به سوال من پیرامون درستی خبر حادثه ضمن تایید خبرگفت: دوسه روزه که آقای هادی را به بیمارستان آورده‌اند. او دچار برق گرفتگی شدید شده بود و سریع باید بستری می‌شد. در این چند روزه حال اصلا مساعدی نداشت و خطرات جسمی زیادی او را تهدید می‌کرد که خوشبختانه مشکلات مربوط به دستگاه تنفسی و ناراحتی ضربان قلب ایشان تا حدودی برطرف شد.

خانم مقیسه در ادامه پیرامون سوختگی دست‌های این هنرمند که تنها ابزار و وسیله اش برای کار نوشتن و نقاشی و امرار معاش اوست، با ناراحتی گفت: متاسفانه شدت برق گرفتگی روی هر دو دست زیاد بود و به همین خاطر دیشب آقای هادی توسط یک دکتر مجرب و متخصص تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی در پاسخ به سوال من که تکلیف دست‌هایش چه خواهدشد؟ با تاثر اضافه کرد: احتمالا اگر تدابیری که پزشک مربوطه برای درمان فوری هر دو دست به کار برده جواب ندهد، انگشت‌های هر دو دست قطع خواهدشد.

کد مطلب 1601830

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