آقای رئیس جمهور شهرستان مرزی تایباد نیازمند نگاه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری عصر شنبه به گلزار شهدای این شهر رفت و با نثار گل به تربت پاک شهیدان و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و پس از آن با حضور در محل دادگستری تایباد از نزدیک مشکلات دستگاه قضایی این شهر را بررسی کرد.

رئیس دادگستری شهرستان مرزی تایباد در گزارشی با برشمردن مشکلات قضایی در شهرستان تایباد افزود: با توجه به حجم زیاد پرونده های قضایی در بحث مواد مخدر مشکوفه لازم است یا حوزه قضایی مستقل و یا دادگاهی به صورت تمام وقت و مدام برای رسیدگی به این گونه پرونده ها در دادگستری این شهرستان مستقر شود.

علی واقعی افزود: در دادسرای شهرستان تایباد که حدود 5 درصد پرونده های قضایی شعب سطح استان را شامل می شود حدود هشت درصد از پرونده های مختومه سطح استان را به خود اختصاص داده است.

وی اظهارکرد: در بخش محاکم در دادگاه حقوقی به علت بالا بودن پرونده های وارده و کمبود قاضی زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش یافته است.



وی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از کادر اداری و قضایی این دادگستری غیر بومی هستند متاسفانه به دلیل عدم وجود امکانات ورزشی و تفریحی و جاذبه های ماندگاری باعث شده که این افراد درخواست انتقال به سایر شهرستانها را داشته باشند.

رئیس دادگستری شهرستان تایباد افزود: از تعداد سه هزار و 118 پرونده رسیده در سال گذشته به دادسرای تایباد حدود دو هزار و 987 پروند مختومه شده است.

وی گفت: هم اکنون بیست شعبه شورای حل اختلاف شهری و روستایی با صد نفر عضو در شهرستان فعال و از تعداد پنج هزار و22 پرونده وارده چهار هزار و 866 پرونده مختومه شده است.

واقعی گفت: معضل این حوزه قضایی کمبود شدید نیروی انسانی و کادر قضایی و اداری است که با وجود پیش بینی و نیاز شش قاضی هم اکنون دو قاضی و از مجموع 68 کارمند مورد نیاز فقط 21 کارمند دارای تصدی هستند.



حجت الاسلام، محمد محدثی امام جمعه شهرستان تایباد نیز با تقدیر از سفرهای استانی و شهرستانی رئیس جمهور وهیئت دولت گفت: بعد از عبادت خداوند متعال بهترین اعمال خدمت به خلق خدا و مردم محروم است.

مولوی غلام نبی توکلی امام جمعه اهل سنت تایباد نیز گفت: شهرستان مرزی تایباد شهر وحدت تشیع و تسنن است و از قدیم الایام دراین شهرستان مردم در کنار هم زندگی مسالمت امیز توام با صفا و صمیمیت داشته و دارند اگر چه دشمنان در ادوار مختلف سعی در خدشه دار کردن این وحدت داشتند ولی راه به جایی نبردند و با هوشیاری مردم وعلماء وبزرگان تمامی نقشه های آنان نقش بر آب شد.

وی با برشمردن مشکلات موجود شهرستان مهریه های سنگین را یک معضل مهم جوانان برشمرد و گفت: متاسفانه جمعی از جوانان برای عدم توانایی در پرداخت مهریه های سنگین مدتهایی را در زندان بسر می برند که این موضوع برای آنان بد آموزی دارد و نیاز است که مسئولین امر با تصویب لایحه ای این معضل راحل کنند.



امام جمعه اهل سنت شهرتایباد یکی از نیازهای شهرستان را انتقال زندان آن به خارج شهر بیان کرد.

برخی مصوبات سفرهای استانی بر زمین مانده است



نماینده مردم شهرستان های تربت جام وتایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سفر هیئت دولت و شخص رئیس جمهور به شهرستان های کشور و استان خراسان رضوی گفت: بخش اعظمی از مصوبات دولت در شهرستان اجرایی شده است.

غلامرضا اسدالهی در عین حال گفت: اختصاص صد دستگاه مینی بوس برای آموزش و پرورش، عدم احداث ساختمان تعزیرات حکومتی، مشکلات اجرای طرح های آبخیزداری و کنترل سیلاب ها وروان آبها و تقویت سفرهای زیر زمینی آب، اجرای کامل مجتمع فرهنگی وهنری تایباد از جمله اقداماتی است که باید اجرایی شود.

وی گفت: بهسازی روستاهای تربت جام وتایباد وباخرز از میانگین کشوری عقب است و در همین رابطه لازم است دولت انجام امور را تسریع کند.

وی گفت: اجرای باند دوم جاده ترانزیتی گمرک بین المللی دوغارون به تایباد ومحور دوغارون به مشهد که قرار بود تا پایان سال 88 به پایان برسد هنوز بخش عمده ای از آن انجام نشده است.

اسدالهی گفت: بهسازی محور تربت حیدریه به باخرز وتایباد که جزء مصوبات سفر قبلی بوده روند آن کند است.



وی با اشاره به وجود معادن آهن در جبهه شمالی معدن سنگ اهن سنگان خواف ودر شهرستان مرزی تایباد خواستار بهره برداری از این معادن شد.



وی اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون که باعث تحول در اقتصاد منطقه و کشور می شود متاسفانه از سهم صد درصدی آن فقط 27درصد را به مردم تایباد اختصاص دادند که ما از استاندار درخواست کردیم که این رقم برای مردم شهرستان تایباد به 50درصد برسد .

وی گفت: متاسفانه بر اساس یک تصمیم نادرست بازارچه مرزی دوغارون تایباد مدتی است که تعطیل شده است که نیازمند راه اندازی مجدد است زیرا که این بازارچه از بازار چه های قدیمی و پر رونق کشور بود.

اسدالهی افزود: بحث دانشکده بهداشت موافقت های اصولی آن اخذ وبرای راه اندازی ان نیازمند اعتبار هستیم.

وی اعلام کرد: به لحاظ بیکاری شهرستان مرزی تایباد بالاترین رقم بیکاری در کشور و استان را داراست که این رقم بر اساس آمار های رسمی کشور حدود 17درصد است.

وی با اشاره به خدمات سال گذشته در گمرک دوغارون افزود: این گمرک به لحاظ صادرات رتبه اول وبه لحاظ ترانزیت نیز رتبه دوم کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

بیکاری معضل اصلی شهرستان تایباد

محمد عارف عارفی، فرماندار شهرستان مرزی تایباد نیز گفت: شهرستان مرزی تایباد بر اساس سرشماری دارای 102هزار نفر جمعیت است که متاسفانه پراکندگی این جمعیت 70درصد به سمت شهرها و30درصد در روستاهاست و این نیز به دلیل خشکسالی های چندین ساله اخیر است که روستائیان مجبور به مهاجرت به شهرها شدند.

وی افزود: عمده معیشت مردم از راه کشاورزی ودامداری است ولی خشک سالی های چندین ساله امان مردم را بریده است.



وی با اشاره به فعالیت گمرک دوغارون بیان کرد: تردد بیش از 240هزار کامیون از این مرز مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و متاسفانه سود آن به جیب تجار می رود و چیزی عاید مردم نمی شود.

وی یکی از نیازهای شهرستان را ایجاد پارک هایی برای تفریح خانواده ها و خصوصا کودکان و زنان برشمرد وخواستار پارکی تفریحی برای بانوان تایباد شد.



وی در خصوص استفاده از حق ابه هریرود در مرز مشترک ایران وافغانستان توسط مردم شهرستان مرزی تایباد افزود: با استحصال آب از این رودخانه می شود بیش از ده هزار هکتار از اراضی را که به شرکت سهامی زارعی ایثارگران واگذار شده است آبیاری کرد.

وی اظهارکرد: در سفری که به استان هرات افغانستان داشته ایم بسیاری از سرمایه گذاران افغانی برای سرمایه گزاری در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اعلام امادگی کردند ولی متاسفانه مابرای این مهم زمینی در اختیار نداریم و شهرک صنعتی شهرستان عملا بلا استفاده مانده است.

وی گفت: با توجه به اینکه شهرستان مرزی در نوک تهاجم فرهنگی دشمن قرار دارد بایستی شبکه دیجیتال صداوسیما سریع تر دراین شهرستان راه اندازی شود تا مردم از شبکه های مختلف صداوسیما بهره مند شوند.

سخنان وزیر دادگستری

در این جلسه بختیاری وزیر دادگستری و نماینده هیئت دولت اعزامی به شهرستان مرزی تایباد با اشاره به سفر هیئت دولت به استان خراسان رضوی افزود: در این دوره از سفرها ما مصوبه جدیدی نخواهیم داشت مگر در مبحث اشتغال که تلاش می کنیم مشکلات مردم شهرستان تایباد را به هیئت دولت انتقال دهیم.



وی گفت: مردم شهرستان مرزی تایباد به عنوان مرزدارانی غیور سهم عمده ای را تامین امنیت دارند و تایباد یک شهرستان ویژه است و دارای مردمانی و فادار به انقلاب و نظام اسلامی می باشد.

وی در خصوص رفع بیکاری درشهرستان افزود: رفع بیکاری یکی از مسائل مهمی است که دولت دنبال می کند و انشاء الله در جلسه کار گروه اشتغال استان برای ان تصمیم گیری خواهیم کرد.



وی در خصوص کنترل روان آبها، راه اندازی بازار چه مرزی، رفع موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و مجتمع فرهنگی و هنری از جمله مسائلی بود که وزیر دادگستری و نماینده اعزامی دولت به شهرستان مرزی تایباد قول مساعد برای پیگیری آن را داد.

دیدار وزیر دادگستری با مردم روستاهای اسداباد دربند و حاجی آباد، بازدید از مرز دوغارون واشنایی با فعالیت های گمرک دوغارون، دیدار با خانواده معظم شهیدان وجانبازان و سرکشی از خانواده هامحرومین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و دیدارهای مردمی وپاسخگویی به مطالبات مردم بخشی دیگر از برنامه های این سفر یک روزه بود.

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