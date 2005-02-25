تعداد بازرسيهاي مرزي كانتينرهاي ترانزيتي كاهش يابد

به گزارش خبرگزاري مهر، واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به نقل از دفتر مطالعات زيربنايي گزارش داد: اگر چه مسائل مربوط به ترانزيت كالاي خارجي از كشور پيچيده است و مسائل مرتبط با آن از اختيارات يك سازمان، يك دستگاه و يك وزارتخانه فراتر مي رود ولي دست اندركاران ترانزيت كالا از كشور ، مشكل موجود در ترانزيت كالا را عمدتا ناشي از اجراي ماده 29 قانون امور گمركي در رابطه با تخلفات ترانزيتي توسط گمرگ جمهوري اسلامي ايران مي دانند.

گزارش دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها كه به درخواست كميسيون عمراني مجلس تهيه شده، آمده است: اجراي مواد 26 تا 29 قانون امور گمركي مصوب سال 1350 به خصوص ماده (29) اين قانون موجب افزايش موارد بازديد از كانتينرهاي ترانزيتي و همزمان افزايش موارد اعتراض شركتهاي حمل كننده و در نهايت موجب اختلال در امر ترانزيت كالاهاي خارجي از كشور شده است.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي خواستار چاره انديشي هر چه سريعتر در اين باره شده و در راه حل فوري پيشنهادي خود ، افزود: گمرك جمهوري اسلامي ايران از تعداد بازرسيهاي مرزي كاسته و تنها در مواردي كه ظن قوي از تخلف در ترانزيت كالا وجود داشت، كانتينر ترانزيتي را فك پلمپ كرده و محتويات آن را بازرسي كند.

مركز پژوهشها، قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران را در مرحله اجراء از جامعيت لازم برخوردار ندانسته و خواستار اصلاح اين قانون در قالب طرحي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا ارايه لايحه اي اصلاحي توسط دولت به مجلس با در نظر گرفتن نظرات اصلاحي گمرك جمهوري اسلامي ايران شده است.

دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها در راه حل بلند مدت پيشنهادي خود با اشاره به تصويب لايحه پيش نويس قانون امور گمركي كه با 183 ماده و در مورخ 7/8/1383 جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است ، افزود: هر چند كه تصويب اين لايحه در مجلس زمان بر است، اما لازم است بين مواد لايحه پيشنهادي و قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از كشور مصوب سال 1374 هماهنگي ايجاد گردد و تا حد امكان در لايحه پيشنهادي از مواد و متن بكار گرفته در قانون فوق استفاده شود.