مصوبات دولت موجب شکوفایی و رونق بخشهای مختلف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خدمت استان فارس در محل بوستان آزادی و با حضور قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس، امین‌الله قربانی کشکولی مسئول استانی نمایشگاه پاسداشت یکصدمین سفر استانی هیئت دولت و مشاور استاندار در امور عشایر و جمع کثیر دیگری از مدیران و مسئولین استانی افتتاح و شروع به کار کرد.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس در حاشیه این نمایشگاه گفت: اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال برای تکمیل کتابخانه ملی شهر شیراز، اختصاص مبلغ 12 میلیارد ریال در سالهای 86 و 87 ریال برای تهیه طرحهای جامع 25 شهر استان، اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال از محل فروش اوراق مشارکت(موضوع بندهای (4)و (7) بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 برای احیای بافت فرسوده شهرهای استان در سال 86، تامین زمین طرح مسکن مهر شیراز در اراضی شمال غرب شهر جدید صدرا با تعیین میزان نیاز شهرک دانشگاهی(500هکتار) و زمین مسکن مهر ( 500 هکتار) طی دو ماه 30 هکتار زمین از محل 500 هکتار زمین مهر با قیمت منطقه ای برای اجرای طرحهای حافظیه و توسعه حرم احمد ابن موسی (ع) و ... از جمله شاخص ترین مصوبات حوزه مسکن و شهرسازی هستند که در سفرهای استانی رئیس جمهور به استان فارس به صورت کامل انجام شده است.

عشایری یادآورشد: اجرای طرح آزادراه شیراز-اصفهان، تبدیل راه اصلی جهرم، لار، بندرعباس به بزرگراه، برخورداری 70 درصد روستاهای بالای 100 خانوار از راه روستائی مناسب، تامین روشنائی و ایمن سازی و احداث رینگ فشار متوسط، تبدیل راه اصلی سورمق، اقلید، یاسوج به بزرگراه، احداث محور اصلی هنگام –جاده عسلویه (آغار-دالان) با مشارکت وزارت نفت، احداث بزرگراه سه راهی فسا –استهبان –نی ریز –قطرویه با مشارکت وزارت نفت، بزرگراه شیراز-فیروزآباد-جم، احداث پنج تقاطع غیرهمسطح در سطح استان فارس، احداث راههای روستائی با جمعیت حداقل 20 خانوار، کمربندی شیراز و... نیز از جمله مصوباتی هستند که در بخش راه در سفرهای رئیس جمهور به استان فارس در نظر گرفته شده است و هم اکنون در حال اجرا هستند.

عشایری با بیان اینکه مردم در این نمایشگاه از جزئیات این پروژه ها خبردار می شوند، اظهار داشت: در نمایشگاه خدمت زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی در استان فارس با محوریت اداره کل راه و شهرسازی در نمایشگاه حضوری فعال دارند و به ارائه خدماتی می پردازند و هم چنین اطلاع رسانی هایی نیز صورت می پذیرد.

وی گفت: از آنجایی که دولت هر 23 روز یک سفر استانی داشته است، طبیعی است که مصوبات زیادی را در تمامی استان ها داشته باشد که این مصوبات موجب شکوفایی و رونق بخش های مختلف کشور شده است.

عشایری تاکید کرد: در بخشهای راه، مسکن و شهرسازی نیز در استان فارس مصوبات فراوانی را داشته ایم که این مصوبات یا به اجرا رسیده اند و یا با جدیت پیگیری می شود چرا که معتقدیم این مصوبات موجب شتاب گیری روند توسعه استان می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در پایان تاکید کرد: دولت طی 99 سفر گذشته هیئت دولت به استانهای کشور 20 هزار مصوبه را به تصویب کابینه دولت رساند و رویکرد دولت این است که تا پایان دولت دهم تمام پروژه‌ها و مصوبات استانی می بایست به اتمام برسد.

در این نمایشگاه که تا یکشنبه 24 اردیبهشت ماه سال جاری ادامه می یابد شاخص ترین مصوباتی که در سفرهای استانی انجام شده و همچنین وضعیت این مصوبات در حال اطلاع رسانی است.