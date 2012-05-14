زندگی حضرت زهرا(س) الگوی عملی سعادت برای همه بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) طی مراسمی از بانوان شاغل در دادگستری استان قزوین تقدیر شد.



در این مراسم که صبح دوشنبه در محل دادگستری برگزار شد حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی گفت: در چنین روزی خداوند گوهری به جهان عرضه کرد که فخر عالمیان شد و و امروز وجود زهرای اطهر از بزرگترین افتخارات جهان اسلام است و جامعه بانوان و تمام بشریت فارغ از هر نوع مذهب و دیانت در تمامی ابعاد زندگی الگوی موثری برای تمام عالمیان بخصوص شیعیان محسوب می شود.



دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: اسلام تنها دینی است که با وجود نگاه غیرانسانی مردمان زمان جاهلیت به زن، به این خلقت خداوند ارزش ویژه بخشید.



صادقی با اشاره به توانمندی بانوان در عرصه های اجتماعی و مشاغل مختلف تصریح کرد: هر زمان که به یک زن در عرصه شغلی ماموریتی محول شده بسیار موفق عمل کرده و توانمندی خود را نشلان داده است.



در ادامه این مراسم حجت الاسلام روحانی امام جمعه محمودآباد نمونه گفت: هجمه ای که امروزه در خارج از کشور علیه اسلام و حقوق زنان در ایران مطرح می شود ناشی از عدم دانش و اطلاع کافی از دین اسلام و حقوق والای زن در این مکتب است.



وی با تشریح سوره کوثر اظهارداشت: در جامعه ای که وجود دختر ننگ و عار به شمار می آمد و تداوم نسل از او غیر ممکن بود، خداوند با وجود حصرت زهرا(س) بر این اعتقاد خطر بطلان کشید و با تولد حضرت زهرا(س) تحولی عظیم در شان و منزلت زن ایجاد شد.



روحانی یادآورشد: اگر بانوان سیره حضرت را در تمامی مراحل و ابعاد زندگی الگوی خود قرار دهند به سعادت دنیا و آخرت دست خواهند یافت.

در این مراسم از بانوان شاغل در دادگستری قزوین تجلیل شد.