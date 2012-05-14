پیروزی تیم فوتسال بانوان فریدونکنار در دیداری دوستانه

فرشید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم فوتسال بانوان فریدونکنار موفق شد مقابل تیم فوتسال دانش آموزی بابل با نتیجه هشت بر سه به پیروزی دست یابد.

وی از درخشش کشتی گیران پیشکسوت شهرستان فریدونکنار در قهرمانی مازندران نیز خبر داد و اظهار داشت: کشتی گیران آزادکار فریدونکنار در مقطع سنی بزرگسالان با کسب چهار مقام اولی بر سکوی سوم قهرمانی مازندران برای مسابقات انتخابی قهرمانی کشور ایستادند.

رئیس اداره ورزش و جوانان فریدونکنار تصریح کرد: موسی قربانی، حمید ربیعی، علی کریمی و بهزاد نعمتیان موفق شدند بر سکوی اول مازندران قرار گیرند.

وی ادامه داد: تیم دانش فریدونکنار توانست در مسابقه نیمه نهایی استان برابر نساجی قائم شهر به پیروزی دست یابد.

قدیمی گفت: گروه کوهنوردی عبرت فریدونکنار متشکل از 40 کوهنورد در یک کوهپیمایی گروهی به قله امامزاده قاسم واقع در منطقه لهاش شهرستان آمل صعود کردند.