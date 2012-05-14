گروه موسوم به 'محاذ ملا دادالله' مسئولیت قتل ارسلا رحمانی را به عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی آقای رحمانی دیروز زمانی که از منزل خود به سوی مجلس سنا روان بود، در نزدیکی دانشگاه کابل هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.

فردی به نام قاری حمزه که خود را سخنگوی گروه "محاذ ملا دادالله" معرفی می کند، در تماس با شماری از خبرنگاران در پاکستان اعلام کرد که این گروه آقای رحمانی را کشته است.

در مورد گروه موسوم به "محاذ ملا دادالله" اطلاعاتی زیادی در دست نیست، اما ملا دادالله یکی از فرماندهان طالبان بود که در حمله مشترک نیروهای افغان و ناتو در سال ۲۰۰۷ در ولایت هلمند کشته شد.

ملا دادالله یکی از متهور ترین فرماندهان طالبان بود که با موارد زیادی از آدم ربایی ها، سربریدن ها و تجهیز بمب گذاران انتحاری در افغانستان ارتباط داشت.

ارسلا رحمانی، عضو ارشد شورای عالی صلح، عضو مجلس سنا و رئیس یک گروه پارلمانی به نام "اصلاح و عدالت" بود

