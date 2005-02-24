به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، در صد و نود و هفتمين شماره دو هفته نامه "گلستان قرآن" گزارشي از وضعيت پژوهشهاي قرآني پس از انقلاب منتشر شده است . در اين گزارش دكتر محمد باقر سعيدي روشن، دكتر فتح الله نجارزادگان، دكتر جعفر نكونام، و دكتر علي نصيري نظرات خود را مطرح كرده اند .



" قرآن كريم ، مبناي قانونگذاري در جمهوري اسلامي " موضوعي است كه در گفت وگو با حجت الاسلام محمد تقي رهبر مطرح شده است .



مقالات اين شماره عبارتند از : " قانونگذاري و تشريع در قرآن كريم / دكتر وهبه الزحيلي؛ نامگذاري قرآني در فرهنگ ايراني/ سيد محسن موسوي آملي؛ سيماي صبح در آيينه قرآن / دكتر غلامرضا رحمدل؛ قرآن و راهكارهاي روان درماني؛ شيوه نگارش قرآن كريم ؛ و سالروز واقعه مباهله .



در بخش گفت وگو نيز " زدايش غبار اتحريف از چهره قرآن" / گفت وگو حجت الاسلام دكتر فتح الله نجارزادگان؛ " يك موسسه و سه گونه طراحي از قرآن " / گفت وگو با مهندس حسين رضا خواه؛ و " شيوه آموزش قرآني در كشور غنا " / گفت وگو با محمد مرتضي البرا به چاپ رسيده است .



بخش پاياني مطالب اين شماره نيز گزارشي از فعاليتهاي دارالقرآن الكريم اصفهان و نخستين جشنواره كتاب دين به همراه اخبار قرآني منتشر شده است .

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