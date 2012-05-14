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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

معاون وزارت جوانان خبرداد؛

معرفی 45 جوان نمونه کشور در روز جوان

معرفی 45 جوان نمونه کشور در روز جوان

45 جوان برتر ایرانی همزمان با روز ملی جوان در بخشهای مختلف هنری، ‌فرهنگی،‌اجتماعی، دینی با حضور رئیس جمهور معرفی و تقدیر می‌شوند.

محمد صادق اکبری معاون امور جوانان و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهارمین جشنواره علی اکبر با هدف آگاه سازی،‌ زمینه سازی برای توسعه ارزشهای متعالی، بروز خلاقیت جوانان در حوزه های مختلف و تقویت ایمان در روز 11 تیرماه که مصادف با تولد حضرت علی اکبر (ع) است ‌برگزار می شود.

وی افزود: این دوره از جشنواره نیز در 15 بخش مختلف قرآن و جوان، ‌طلبه جوان، جوان و طنز و ادبیات، ‌جوان و رسانه، جوان و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، فیلم جوان، ‌جوان و موسیقی، سرباز جوان، جوان ایرانی خارج از کشور، جوان و کارآفرینی، ‌جوان با توانایی های خاص،‌ مبتکر و مخترع جوان و کشاورز برگزار می شود. همچنین با 14 ارگان و نهاد مرتبط همچون وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،بسیج مستضعفین،جهاد دانشگاهی، ‌هلال احمر و ... همکاری مشترک داریم.

اکبری در باره شرایط سنی جوانان برای شرکت در این جشنواره به مهر گفت: براساس مصوبه شورای عالی جوانان، ‌افراد با شرایط سنی 15 تا 29 سال می توانند در بخش های مورد علاقه خود شرکت کنند.

به گفته معاون امور جوانان و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، در مرحله اول ارگانهای مشارکتی در هر بخش سه نفر از برگزیدگان خود را معرفی می کنند و این افراد در مراسم اصلی که روز 11 تیرماه که مصادف با 11 شعبان تولد حضرت علی اکبر(ع) است، معرفی و تقدیر می شوند.

وی در پایان از تشکیل ساختار وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: در ساختار جدید وزارت خانه،‌سه معاونت ورزش، جوانان و فرهنگی و مالی - اداری تشکیل شده است.

کد مطلب 1601912

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