معرفی 45 جوان نمونه کشور در روز جوان

محمد صادق اکبری معاون امور جوانان و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهارمین جشنواره علی اکبر با هدف آگاه سازی،‌ زمینه سازی برای توسعه ارزشهای متعالی، بروز خلاقیت جوانان در حوزه های مختلف و تقویت ایمان در روز 11 تیرماه که مصادف با تولد حضرت علی اکبر (ع) است ‌برگزار می شود.



وی افزود: این دوره از جشنواره نیز در 15 بخش مختلف قرآن و جوان، ‌طلبه جوان، جوان و طنز و ادبیات، ‌جوان و رسانه، جوان و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، فیلم جوان، ‌جوان و موسیقی، سرباز جوان، جوان ایرانی خارج از کشور، جوان و کارآفرینی، ‌جوان با توانایی های خاص،‌ مبتکر و مخترع جوان و کشاورز برگزار می شود. همچنین با 14 ارگان و نهاد مرتبط همچون وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،بسیج مستضعفین،جهاد دانشگاهی، ‌هلال احمر و ... همکاری مشترک داریم.



اکبری در باره شرایط سنی جوانان برای شرکت در این جشنواره به مهر گفت: براساس مصوبه شورای عالی جوانان، ‌افراد با شرایط سنی 15 تا 29 سال می توانند در بخش های مورد علاقه خود شرکت کنند.



به گفته معاون امور جوانان و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، در مرحله اول ارگانهای مشارکتی در هر بخش سه نفر از برگزیدگان خود را معرفی می کنند و این افراد در مراسم اصلی که روز 11 تیرماه که مصادف با 11 شعبان تولد حضرت علی اکبر(ع) است، معرفی و تقدیر می شوند.

وی در پایان از تشکیل ساختار وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: در ساختار جدید وزارت خانه،‌سه معاونت ورزش، جوانان و فرهنگی و مالی - اداری تشکیل شده است.