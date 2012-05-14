تمدید مهلت ثبت نام رای دهندگان در انتخابات/ یک نامزد در اوباری ترور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، هزاران نفر از ساکنان مناطق شرقی لیبی با شرکت در یک گردهمایی در منطقه "طبرق" مواضع خود را در قبال ایجاد اقلیم "برقه" اعلام کردند.

شرکت کنندگان در این گردهمایی که با عنوان میثاق وفاق ملی برگزار شد، تاکید کردند: هر گرایشی که سبب تجزیه لیبی شود قابل پذیرش نیست.

شرکت کنندگان در میثاق مذکور ضمن دعوت از مردم لیبی برای مشارکت گسترده در انتخابات کنگره ملی این کشور بیان کردند: اسلام منبع اصلی قانونگذاری است.

شرکت کنندگان بر ضرورت برگزاری انتخابات در موعد مقرر، توجه به نظر اکثریت در قانونگذاری ها و عدم سلطه مناطق یا گروههای خاص بر قدرت تاکید کرد.

آنها اعلام کردند: همه مردم لیبی باید از لحاظ حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی با یکدیگر برابر باشند و ارتش ملی حرفه ای که حامی امنیت کشور باشد و سرگرم امور سیاسی نباشد، تاسیس شود.

خبر دیگر از لیبی اینکه یکی از نامزدهای انتخابات پارلمانی این کشور پس از اینکه خود را در کمیته انتخابات شهر اوباری در جنوب لیبی نامزد کرد، ترور شد.

"محمد صلاح" معاون کمیته عالی امنیتی لیبی گفت : خالد ابو صلاح در 30 کیلومتری اوباری ترور شده است.وی یک پزشک چهل ساله است.

وی بیان کرد: سرنشینان پنج خودرو، ابوصلاح را تعقیب کرده و در 30 کیلومتری اوباری به قتل رساندند و همراهان ابوصلاح توانستند از مهلکه بگریزند.

این در حالی است که کمیته عالی انتخابات لیبی مهلت ثبت نام از رای دهندگان را هفت روز دیگر یعنی تا 21 مه تمدید کرد.