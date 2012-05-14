سیاست انتشارات پیدایش تعامل با مخاطب و ارتقای سلیقه اوست

محسن طائب با اشاره به سالن‌های ناشران کودک و نوجوان به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه امسال هم در زیر چادرهای گرم میزبان کودکان و نوجوانان بودیم و مخاطبان ما مجبور بودند شرایط نه‌چندان مناسب ما را تحمل کنند، اما با این‌حال استقبال و بازدید مردم غافلگیرکننده و هیجان‌انگیز بود و ما از طرف همه ناشران کودک و نوجوان از آنها سپاسگزاریم.

به گفته مدیر انتشارات پیدایش، بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب هم برگزار شد، اما ناشران کودک و نوجوان هنوز فضای مناسبی برای پذیرایی از علاقه‌مندان به کتاب ندارند که او در این‌باره گفت: از این بابت از مخاطبان خود شرمنده‌ایم.

طائب با اشاره به اینکه این انتشارات بعد از 22 سال فعالیت در نشر کتاب و کودک و نوجوان، موفق شده سلیقه مخاطبانش را کشف کند، افزود: خوشبختانه انتشارات پیدایش بعد از سال‌ها تجربه و ارتباط تنگاتنگ با کودکان و نوجوانان، به نیازها و علایق این گروه سنی پی برده و مطابق آن کتاب‌هایی در زمینه‌ها و موضوع‌های مختلف منتشر کرده که با استقبال مخاطبان مواجه شده است. ادعای ما این است که توانسته‌ایم سلیقه مخاطبانمان را رشد بدهیم و به‌طور متقابل از آنها در انتشار کتاب‌های دلخواهشان تأثیر بگیریم.

طبق خبری که روابط عمومی انتشارات پیدایش در پایان نمایشگاه در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده بود کلیله و دمنه، قصه‌های هزار و یک شب، شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی در صدر جدول پرفروش‌ترین کتاب‌های پیدایش در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب قرار داشتند.

اختراعات شیطانی، دانستنی‌های هیجان‌آنگیز، آزمایش‌های حسابی مشهور، میکروب ترسناک و... از مجموعه «علوم ترسناک» از دیگر کتاب‌هایی بودند که با استقبال مخطبان روبه‌رو شدند. همچنین رمان تازه‌منتشر شده قصری در مه و نیز آثار آر.ال.استاین، نویسنده معروف ژانر وحشت جزو پرفروش‌های پیدایش در ادبیات نوجوان شدند.

«بگو ما هم بخندیم» که مجموعه جوک‌های تالیفی شهرام شفیعی، طنزنویس است و انتشار آن در ادبیات تألیفی ایران کم‌سابقه بوده نیز موفق شد توجه مخاطبان نوجوان را به خود جلب کند.

در بخش ادبیات خردسال مجموعه «پنج تا انگشت بودند که...» نوشته مصطفی رحماندوست و «ماجراهای نخودی» نوشته شکوه قاسم‌نیا توجه مخاطبان را بیش از دیگر کتاب‌ها به خود جلب کرد و در بخش کتاب‌های بزرگسال، «گلستان سعدی» از مجموعه‌ تازه‌انتشار یافته «ادبیات ایران از دیروز تا امروز» جزو پرفروش‌ها قرار گرفت و «چگونه با افرادی که مرا عصبانی می‌کنند، کنار بیایم» از مجموعه غلبه بر مشکلات در پله بعدی قرار گرفت.

انتشارات پیدایش با بیش از 700 عنوان کتاب در زمینه‌های شعر، داستان، رمان، ادبیات کهن، روانشناسی، بازی و سرگرمی و... برای کودکان و نوجوانان در نمایشگاه کتاب حضور یافته بود.