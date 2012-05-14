به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از احداث هفت مجموعه فرهنگی ورزشی ویژه کارگران در استان خبر داد.



سید خلف موسوی اظهار کرد: این مجموعه های فرهنگی و ورزشی در شهرستانهای اهواز، آبادان، خرمشهر، مسجد سلیمان، دزفول، اندیمشک و شوشتر با مساحتی حدود 25 هکتار و زیربنای شش هکتار ساخته شده یا در دست ساخت و تکمیل هستند.

وی این پروژه ها را شامل چهار زمین چمن استاندارد فوتبال به انضمام سکوهای تماشاگران، شش استخر سرپوشیده مجهز و استاندارد، شش سالن چند منظوره ورزشی با تجهیزات لازم و دو ساختمان دو طبقه با کاربری استراحتگاه کارگران، دو سالن بدنسازی و سایر اماکن ورزشی روبازبرشمرد که آماده بهره برداری بوده یا در دست ساخت هستند.



صادرات گلهای مرغوب به خارج از کشور

همچنین مدیر باغبانی جهادکشاورزی خوزستان گفت: 90 درصد گلهای شاخه بریده استان به بازارهای گل و گیاه تهران و گلهای درجه یک و مرغوب رز، مریم و گلایول به خارج از کشور صادر می شود.



حلیم کوتی ارزش ریالی گل و گیاهان زینتی استان را 260 میلیارد ریال برآورد کرد و اظهار داشت: در سال گذشته افزون بر 79 میلیون شاخه انواع گلهای شاخه بریده در استان خوزستان تولید شده است.



وی افزود: در سال گذشته علاوه بر 79 میلیون شاخه انواع گل‌، 15 هزار و 300 گیاه آپارتمانی، هشت میلیون و 200 هزار نشاء گلهای فصلی و نشایی و بیش از 134 میلیون عدد پیاز و پیازچه گل در استان خوزستان تولید شده است.



به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، سطح گلخانه های گل و گیاهان زینتی استان در سال گذشته 331 هکتار بوده که شامل 1.5 هکتار گلخانه های با اسکلت فنری و 329.5 هکتار گلخانه های اسکلت چوبی است.



کوتی با بیان اینکه استان خوزستان در جمع مناطق تولید گل و گیاه کشور شامل تهران، مرکزی و مازندران قرار دارد، گفت: استان خوزستان با توجه به ظرفیتهای فراوان برای تولید گل و گیاه از جمله تنوع اقلیمی، آفتاب درخشان، شرایط مناسب آب و خاک در شمال استان، نیروی کار فراوان، بهره مندی از ذخایر انرژی فسیلی با حداقل انرژی مصرفی و تولید زودرس در تامین نیاز داخلی کشور و نیز بخشی از نیاز بازار صادراتی سهم به سزایی دارد.



کشاورزان اهواز رتبه اول صرفه جویی برق را کسب کردند

از سویی دیگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: مشترکان کشاورزی شرکت توزیع نیروی برق اهواز رتبه نخست مدیریت مصرف برق را در کشور از آن خود کردند.



یدالله حضرتی اظهار کرد: مشترکان کشاورزی با مصرف انرژی بیش از 402 میلیون کیلووات ساعت حدود هفت درصد مصرف برق شهرستان اهواز را به خود اختصاص می دهند.



وی افزود: با همکاری مشترکان کشاورزی در سال 90 بیش از 30 میلیون کیلووات ساعت انرژی در ساعت اوج مصرف برق صرفه جویی شد که رتبه اول بهینه سازی مصرف انرژی مشترکان کشاورزی در کل کشور را رقم زد.



حضرتی در خصوص حمایت از مشترکان کشاورزی همکار در برنامه های مدیریت مصرف برق گفت: این شرکت مطابق دستورالعمل وزارت نیرو با مشترکان کشاورزی که قادر به صرفه جویی انرژی و یا جابه جایی مصرف از ساعت پیک بار شبکه به ساعتهای دیگر شبانه روز باشند نسبت به انعقاد قرارداد همکاری اقدام کرده و به میزان انرژی صرفه جویی شده در ساعات اوج مصرف برق بابت همکاری به این مشترکان تخفیف می دهد.



به گفته حضرتی، در سال 90 بیش از دو میلیارد و 800 میلیون ریال تخفیف همکاری به مشترکان کشاورزی همکار در طرح بهینه سازی مصرف انرژی پرداخت شده است.