حمایت بخش خصوصی لرستان از گهر دورود/ مسئولان شرایط را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی صبح دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: موفقیت و صعود تیم گهر دورود به لیگ برتر مسابقات فوتبال، با کمترین امکانات و حداقل هزینه ها نشان از اراده قوی و پشتکار بازیکنان، مربیان و کادر سرپرستی این تیم دارد.

وی ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به همه دست اندرکاران و مردم ورزش دوست لرستان افزود: بدون شک عرصه لیگ برتر یک عرصه حرفه ای و حضور موفق در آن مستلزم فراهم آمدن شرایط ، امکانات و زیر ساختهای مورد نیاز است.

سلاح ورزی ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به استعدادها و اراده ارکان تیم، در صورت حمایت و همراهی مسئولان، تیم فوتبال گهر دورود می تواند نماینده شایسته ای برای مردم لرستان در لیگ برتر فوتبال باشد.

وی یادآور شد: در صورت وجود باور واقعی نگهداری تیم گهر دورود در استان لرستان توسط مسئولان و فراهم آوردن شرایط لازم، بدون شک بخش خصوصی نیز از ماندگاری تیم گهر دورود به عنوان نماینده لرستان در لیگ برتر فوتبال حمایت خواهد کرد.