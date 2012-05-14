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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

سلاح ورزی مطرح کرد:

حمایت بخش خصوصی لرستان از گهر دورود/ مسئولان شرایط را فراهم کنند

حمایت بخش خصوصی لرستان از گهر دورود/ مسئولان شرایط را فراهم کنند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد گفت: در صورت نگهداری تیم گهر زاگرس دورود در لرستان توسط مسئولان، بخش خصوصی از نماینده لرستان در لیگ برتر حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی صبح دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: موفقیت و صعود تیم گهر دورود به لیگ برتر مسابقات فوتبال، با کمترین امکانات و حداقل هزینه ها نشان از اراده قوی و پشتکار بازیکنان، مربیان و کادر سرپرستی این تیم دارد.

وی ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به همه دست اندرکاران و مردم ورزش دوست لرستان افزود: بدون شک عرصه لیگ برتر یک عرصه حرفه ای و حضور موفق در آن مستلزم فراهم آمدن شرایط ، امکانات و زیر ساختهای مورد نیاز است.

سلاح ورزی ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به استعدادها و اراده ارکان تیم، در صورت حمایت و همراهی مسئولان، تیم فوتبال گهر دورود می تواند نماینده شایسته ای برای مردم لرستان در لیگ برتر فوتبال باشد.

وی یادآور شد: در صورت وجود باور واقعی نگهداری تیم گهر دورود در استان لرستان توسط مسئولان و فراهم آوردن شرایط لازم، بدون شک بخش خصوصی نیز از ماندگاری تیم گهر دورود به عنوان نماینده لرستان در لیگ برتر فوتبال حمایت خواهد کرد.

کد مطلب 1601972

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