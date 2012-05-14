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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

کی پور:

چهار طرح کشاورزی علی آبادکتول برای تسهیلات معرفی شدند

چهار طرح کشاورزی علی آبادکتول برای تسهیلات معرفی شدند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول از معرفی چهار طرح کشاورزی برای دریافت تسهیلات خبر داد و خواستار شناسایی فارغ التحصیلان کشاورزی و جوانان بیکار شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی افزود: اعتبارات تخصیص داده شده کشاورزی باید به طرح های کشاورزی جدید اختصاص یابد.

وی از مدیریت جهاد کشاورزی خواست نسبت به شناسایی فارغ التحصیلان کشاورزی و جوانان بیکار اقدام تا همانند گذشته در توزیع تسهیلات از عدالت بیشتر و دقیق ترانجام شود.

در این جلسه چهار طرح که ازسوی کارشناسان ستاد مورد تایید نهایی قرارگرفته بود جهت استفاده ازتسهیلات به بانک عامل معرفی شدند.

علی آبادکتول در شرق گرگان واقع شده است.
 

کد مطلب 1601974

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