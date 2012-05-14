چهار طرح کشاورزی علی آبادکتول برای تسهیلات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی افزود: اعتبارات تخصیص داده شده کشاورزی باید به طرح های کشاورزی جدید اختصاص یابد.

وی از مدیریت جهاد کشاورزی خواست نسبت به شناسایی فارغ التحصیلان کشاورزی و جوانان بیکار اقدام تا همانند گذشته در توزیع تسهیلات از عدالت بیشتر و دقیق ترانجام شود.

در این جلسه چهار طرح که ازسوی کارشناسان ستاد مورد تایید نهایی قرارگرفته بود جهت استفاده ازتسهیلات به بانک عامل معرفی شدند.

علی آبادکتول در شرق گرگان واقع شده است.

