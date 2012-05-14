به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، کمیته اطلاع رسانی با 200 نفر نیروی آموزش دیده و در 6ایستگاه اصلی به ارائه اطلاعات کتاب‌ها به مردم پرداخت.

در بخش ناشران داخلی 391 و 825 عنوان کتاب، مورد جستجو قرار گرفت و اطلاعات لازم به علاقه مندان کتاب ارائه شد.

همچنین در بخش ناشران خارجی نیز 338 و 93 عنوان کتاب از سوی این کمیته به مردم اطلاع رسانی شد و 436 هزار و 724 مورد نیز در بخش جستجوی اطلاعات محل صورت گرفته است.

در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز 560 هزار و 150 عدد نقشه در اختیار مردم قرار گرفت و 9025 بار نیز اطلاع رسانی از سوی بخش تلفنی انجام شد.

در مجموع یک میلیون و 458 هزار و 627 مورد اطلاع رسانی در بخش‌های مختلف در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صورت گرفت که این آمار تنها مختص به 10روز برگزاری نمایشگاه است و با احتساب آمار روز یازدهم به بالای یک میلیون و 500 هزار مورد خواهد رسید.