آغاز خرید گندم از کشاورزان مهرانی/ توسعه گیاهان دارویی و صنعتی درکشور

به گزارش خبرگزاری مهر، کشاورزان گندم کار مهرانی از ابتدای فصل برداشت تاکنون دو هزار و 715 تن گندم مازاد خود را تحویل مراکز خرید در این شهرستان داده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران گفت: از این مقدار گندم خریداری شده کشاورزان هزار و 664 تن گندم دوروم و هزار و 51 تن آن گندم از نوع معمولی بوده است.

وی پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت از سطح هشت هزار و 500 هکتار مزارع آبی، مقدار 14 هزار تن گندم استاندارد از کشاورزان بخش مرکزی مهران و بخش صالح آباد خریداری شود.

در اثر خشکسالی و کمبود شدید نزولات آسمانی به مزارع آبی شهرستان مهران 50 درصد و مزارع دیم 100 در صد خسارت وارد شده است.

شهرستان مهران در 90 کیلو متری جنوب مرکز استان ایلام از جمله مناطق گرمسیری استان است که برداشت گندم در آن زودتر از مناطق دیگر استان آغاز می شود

در مناطق سردسیری و شمالی استان ایام برداشت گندم دو هفته پس از مناطق گرمسیری شروع می شود .

بهره برداری از زمین چمن مصنوعی ملکشاهی

زمین چمن مصنوعی شهرستان ملکشاهی به بهره برداری رسید. برای اجرای این ورزش 700 میلیون ریال امتیاز هزینه شده است.

به گفته مدیر کل ورزش و جوانان استان قرار است دو سالن ورزشی در روستای گنبد پیرمحمد و در مرکز شهرستان ملکشاهی احداث شود برای اجرای این دو طرح 11 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

توسعه گیاهان دارویی و صنعتی درکشور

معاون سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفت: 200 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و احیاء گیاهان دارویی کشور اختصاص یافته است.

شهبازی در شهرستان دره شهر گفت: حدود هشت هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده که شش هزار آن ارزش دارویی و صنعتی است.

به گفته وی پنج ناحیه اکولوژیکی در کشور برای توسعه گیاهان دارویی در نظر گرفته شده است که یکی از آنها استان ایلام است.

معاون سازمان جنگل ها و مراتع کشور افزود: سالانه معادل 60 میلیون دلار گیاه دارویی و صنعتی به خارج از کشور صادر می شود.

عضو شورایعالی سازمان جنگل ها و مراتع کشور نیز گفت: از 13 اقلیم گیاهان دارویی جهان 11 اقلیم آن مربوط به کشور ایران است.

به گفته غیبی 300 قلم از داروهای موجود در داروخانه های کشور منشاء گیاهی دارند. استان ایلام با 330 گونه گیاه دارویی و صنعتی یکی از مهم ترین منابع غنی گیاهان دارویی و صنعتی است.

نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

دو میلیارد ریال اعتبار برای مبارزه با مواد مخدر در استان اختصاص یافته است.

در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اعلام شد این میزان اعتبار برای پیشگیری – درمان و مقابله با مواد مخدر هزینه می شود.

اعلایی استاندار ایلام در این نشست با تاکید بر حضور فعالانه اعضا ثابت در کمیته های شورای مبارزه با مواد مخدر گفت: کمیته ها طبق برنامه زمانبندی شده باید تشکیل و گزارش منظمی در این باره ارائه دهند.

عباس زاده فرمانده انتظامی استان هم در این نشست آگاه سازی عمومی و برخورد با معتادان را از برنامه های در دست اقدام این نیرو اعلام کرد.

.در این نشست مقررشد دستگاهها ی اجرایی استان تا پایان سال دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد را برای کارکنان شاغل در ادارات برگزار کنند.