دستگاه های اجرایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت احساس مسئولیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قلی ذوالفقاریان پیش از ظهر روز دوشنبه، در نشست ستاد هماهنگی گرامیداشت سوم خرداد با عنوان اینکه دستگاه های اجرایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت احساس مسئولیت داشته باشند، افزود: تجلی واقعیات صحیح و درک آن از سوی نسل جوان اسلامی می تواند معرف واقعی رشادت های رزمندگان دفاع مقدس باشد.

وی حماسه فتح خرمشهر را ظهور اندیشه و تفکر تازه ای در مدیریت نوین نظامی حضرت امام خمینی (ره) و در پرتوی حمایت‌های الهی به جهانیان خواند.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سمنان، تقویت روحیه شهادت طلبی و تقویت روحیه مردم ایران درحین جنگ تحمیلی را مهمترین دستاورد فتح خرمشهر عنوان کرد.

وی تصریح کرد: آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد سال 61 یکی از مهمترین وقایع طول تاریخ انقلاب و جنگ تحمیلی است که فقط در بعد جنگی محسوب نمی شود بلکه بعد معنویش والاتر و دارای ارزش اسلامی بیشتری بود.

وی ادامه داد: با فتح خرمشهر، رزمندگان به اهداف مهمی نظیر افزایش هماهنگی، تقویت توان نظامی ایران، تغییر توازن سیاسی نظامی به سود ایران، بازگشت امنیت برای مناطق جنوب و در نهایت فراهم شدن زمینه شکست سیاسی و نظامی عراق دست یافتند.

ذوالفقاریان با اشاره به نقش انکار ناپذیر رهبری معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در فتح خرمشهر افزود: عملیات فتح خرمشهر، از بعد نظامی و سیاسی بسیار قابل توجه و بررسی بوده ودر مراکز نظامی این موفقیت کم نظیر نظامی همچنان تدریس می شود.

مسئول روابط عمومی فرمانداری سمنان نیز در این نشست، همایش بزرگ 700 نفری جوانان، جشنواره بزرگ حماسه ماندگار، رژه موتورسواران در سطح شهر، گلباران قبور مطهر شهدا به مقصد گلزار شهدا و تجلیل از خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران را از مهمترین برنامه های شاخص گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در شهرستان سمنان اعلام کرد.

علیرضا نوچه ناسار در پایان افزود: مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی، صبحگاه مشترک نیروهای نظامی، نمایشگاه عکس، برگزاری شب شعر و خاطره و مسابقات نقاشی در حوزه کودک و نوجوان از برنامه هایی است که با همکاری دستگاه های اجرایی در سمنان برگزار می شود.