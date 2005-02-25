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۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۰۵

يك كارشناس مسكن و شهرسازي در گفتگو با "مهر"

سياستهاي مالي بخش مسكن نتوانسته موجب افزايش قدرت خريد مردم شود//تصميم گيري هاي وزارت مسكن كارآمد نيست

افزايش تسهيلات بخش مسكن تاثيري در كاهش قيمت آن براي مصرف كننده نداشته و قدرت خريد مردم را بالا نبرده است.

يك كارشناس مسكن و شهرسازي روز پنجشنبه به  خبرنگار اقتصادي مهر، گفت:  بررسيها نشان مي دهد كه افزايش تسهيلات بخش مسكن نه تنها تاثيري در افزايش قدرت مالي مردم و كاهش قيمت مسكن نداشته ،  بلكه موجب تشويق توليد كنندگان و انبوه سازان به ساخت مسكن شده است .

عليرضا شاكري گفت: درحال حاضر بالابودن  ميزان بهره وام مسكن موجب عدم استفاده اقشار جامعه از اين تسهيلات شده ، در صورتي كه بسياري از انبوه سازان و توليد كنندگان با استفاده از اين وامها و ساخت برجهاي مسكوني ، سود سرشاري نصيبشان مي شود.

وي تصريح كرد : افزايش وام مسكن در صورتي مي تواند موثر واقع شود كه اولا قيمت مسكن ثابت باشد و همراه با تورم سالانه افزايش نيابد و ثانيا بهره وامهاي پرداختي براي بخش مسكن كاهش يابد .

شاكري با انتقاد ازسياستهاي مالي اتخاذ شده توسط دولت و وزارت مسكن و شهر سازي درزمينه خريد و ساخت مسكن اظهار داشت: نوسان متعدد قيمت مسكن و افزايش مشكلات موجود، نشان دهنده عدم تصميم گيري كارآمد از سوي وزارت مسكن و شهرسازي براي كاهش مشكلات اين  بخش مي باشد.

وي  با اشاره به غيرواقعي بودن سياستهاي بخش مسكن ، گفت: با توجه به اينكه مسكن به عنوان يكي از نيازهاي اصلي مردم است،  اما متاسفانه به اين نياز در كشور ما توجهي نمي شود.

کد مطلب 160199

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