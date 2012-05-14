به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غیاثالدین طه محمدی، رئیس بنیاد بوعلی و نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان در این دیدار با تأکید بر ترویج معارف عقلی گفت: مردم دنیا تشنه معارفند و باید توجه داشت که علوم مادی تنها برای امرار معاش است اما علوم عقلی برای ابدیت است و انسان نیز در وجودش تشنه این ابدیت است.
رئیس بنیاد بوعلیسینا گفت: به فضل الهی، ابن سینا و علوم مرتبط و بر جای مانده از او در هیچ کشوری مثل ایران به طور جدی پیگیری نشده و ما مفتخریم که بازماندگان میراث دانایی و حکمت الهی او هستیم.
آیت الله محمدی دلیل بر زمین ماندن ترجمه کتاب شفا در ایران در طول سدههای گذشته را تسلط کامل بوعلیسیناشناسان حوزوی به زبان عربی دانست و اظهار داشت: بسیاری از کتابهای این حکیم بزرگوار به زبان عربی نوشته شده و با توجه به این که شاکله حوزههای علمیه شیعه به نحوی بوده که کاملا بر این زبان مسلط بوده، لزومی به ترجمه آثار از عربی به فارسی ندیدهاند؛ اما با توجه به گسترش دانشگاهها و بالا رفتن سطح دانش، نیاز به ترجمه کامل شفا و در اختیار قراردادن آن به دانشمندان و پژوهشگران، امری لازم شمرده میشود.
رئیس بنیاد بوعلیسینا افزود: رژیم گذشته چندان اهتمامی برای ترجمه آثار ابنسینا وجود نداشت اما امیدواریم بنیاد بوعلیسینا و مرکز سیناشناسی تاجیکستان با همکاری و مساعدت یکدیگر و در نظر گرفتن بودجه کافی، مترجمان متخصص را در این امر به کار گیرند چرا که این ترجمه خدمت بزرگی به بشریت محسوب میشود.
پروفسور شمالاف، رئیس پژوهشکده فلسفه فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان نیز گفت: ما از این که دانشمندی مثل جنابعالی رئیس بنیاد بوعلی است خرسندیم و از تحقیقات شما در زمینه اشارات بوعلی و تدریس آن اطلاع داریم. شما فیلسوف و حکیم هستید و نه تنها نظری بلکه عملی نیز فعالیت میکنید.
پروفسور شمالاف دلبستگیهای مردم همدان و کشور تاجیکستان را مایه برکت و خوشحالی ذکر کرد و افزود: بوعلیسینا زاده افشنه و بخاراست و در شهر همدان دفن شده و میر سیدعلی همدانی نیز زاده این شهر و در شهر کولاب ما مدفون است، بنابراین شاید این بزرگواران وارستهاند که منشأ پیوند ما باشند همچنان که پس از مرگشان علاقه فرهنگی این دو منطقه نسبت به هم افزایش پیدا کرده است.
پروفسور شمالاف سپس از اینکه پژوهشکده فلسفه با بنیاد بوعلی در صدد پژوهشهای مشترک است اظهار خوشحالی کرد و گفت: آمادگی داریم در راستای اجرای تفاهمنامه، دانشمندان ابنسینا پژوه دوطرف به کشورهای یکدیگر سفر کنند و یافتههای علمی خود را ارایه کنند. همچنین از برگزاری همایشهای مشترک، تبادل کتب و اسناد ابنسیناپژوهی استقبال میکنیم.
رئیس پژوهشکده فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان با اشاره به پیشنهاد این کشور به یونسکو برای گرامیداشت 700 سالگی میر سید علی همدانی در سال 2014، خواستار همکاری ایران و بهویژه بنیاد بوعلیسینا برای برگزاری این آیین شد.
پروفسور شمالاف سپس گزارشی از فعالیتهای ابنسیناپژوهی پژوهشکده فلسفه فرهنگستان علوم، از جمله انتشار 13 جلد از آثار ابنسینا به زبان تاجیکی و خط سیریلیک ارایه کرد و بر همکاریهای مشترک در اشاعه آثار و افکار شیخالرئیس ابنسینا تأکید کرد.
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