مذاکرات وین ارتباطی با نشست بغداد ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "عامر البیاتی" کارشناس امور هسته ای که در وین حضور دارد در گفتگو با الجزیره با اشاره به آغاز دور جدید گفتگوهای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، اظهار داشت: نمی توان ارتباط ویژه ای میان مذاکرات ایران و آژانس در وین با مذاکرات بغداد یافت.

وی با اشاره به شرایط پیش از آغاز دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 افزود: به نظر نمی رسد مذاکرات بغداد نتیجه ملموسی و موفقیت آمیزی در بر داشته باشد.

خاطرنشان می شود ایران و آژانس امروز و فردا گفتگوهایی را در وین انجام می دهند. این در حالی است که مذاکرات بغداد میان ایران و گروه 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) روز سوم خرداد آتی برگزار خواهد شد.