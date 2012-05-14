نخستین خوابگاه متاهلان در دانشگاه علوم پزشکی همدان ساخته می شود

رضا صفی‌آریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان از دارا بودن خوابگاه متاهلی محروم است، گفت: در حال حاضر چهار هزار دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی همدان مشغول تحصیل هستند که 400 نفر از آنان متأهل هستند.

وی از آغاز عملیات اجرایی پروژه کوی سلامت برای احداث خوابگاه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد و گفت: این پروژه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع ساخته می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: این خوابگاه دارای 90 واحد است که در قالب سه بلوک پنج طبقه‌ای ساخته خواهد شد.

وی ادامه داد: 60 واحد این پروژه 57 مترمربعی و 30 واحد دیگر 74 مترمربعی است و مساحت متوسط هر واحد با در نظر گرفتن مشاعات، 87 مترمربع خواهد بود.

صفی آریان با اشاره به اینکه منابع مالی این پروژه از طریق کمک‌های مردم خیر و نیک‌اندیش تأمین خواهد شد، پیش‌بینی کرد این پروژه تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.