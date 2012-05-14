66 کیلوگرم تریاک در کوهبنان کشف شد/ دستگیری 7 قاچاقچی

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این محموله در داخل کپسول گاز یک پژو جاسازی شده بود.

وی از دستگیری هفت قاچاقچی طی این عملیات خبر داد و گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کوهبنان در هنگام بازرسی از خوردرو ها در محورهای مواصلاتی شهرستان کوهبنان به چهار دستگاه خودرو مشکوک شدند.

سرهنگ پریور ابراز داشت: پس بازرسی از این خودروها محموله 66 کیلوگرمی تریاک در کپسول گاز یکی از خودروها کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به توقیف چهار خودرو مذکور عنوان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را از ایرانشهر به طبس منتقل کنند.

این مسئول انتظامی یادآور شد: استان کرمان به دلیل موقعیت جغرافیایی در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد.

وی در ادامه از متلاشی شدن یک باند سرقت احشام در منوجان خبر داد و افزود: طی این عملیات نیز چهار نفر دستگیر شدند.

سرهنگ پریور با بیان اینکه این افراد به ماموران پلیس منوجان پیشنهاد رشوه 40 میلیون تومانی را داده بودند گفت: ماموران متعهد و متدین کلانتری 11 منوجان ضمن رد این پیشنهاد اعضای باند را دستگیر کرده و تحویل مقامات قضایی دادند.

وی گفت: ماموران نیروی انتظامی استان کرمان تمام توان خود را برای مبارزه با ناامنی در پهناورترین استان کشور به کار گرفته و با مخلان امنیت به شدت برخورد می کنند.