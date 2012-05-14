علی اصغر توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های پژوهشگاه مواد و انرژی برای برگزاری نشست‌های تخصصی در این زمینه افزود: نشست کارگروه تخصصی دستگاه آزمایشگاهی TEM در این پژوهشگاه برگزار شد.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: پنجمین نشست کارگروه تخصصی دستگاه TEM برگزار شد و این امر در راستای اهداف تحقیقاتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این نشست، از فعالیت و همکاری اعضا در اجرای برنامه‌ فعالیت‌های کارگروه تشکر و ابراز امیدواری شد که در آینده‌ نزدیک، با افزایش این همکاری‌ها، کیفیت و تنوع خدمات آزمایشگاهی دستگاه‌های TEM در کشور افزایش یابد.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: همچنین در نشست یادشده درباره روند تشکیل کارگروه‌های تخصصی در شبکه توضیحاتی ارائه و بحث و تبادل نظر انجام شد.

توفیق ادامه داد: همچنین به سئوالات اعضای کارگروه درباره آماده‌سازی نمونه‌ها و تصویربرداری از آنها پاسخ داد ضمن اینکه راهکارهای ارائه شده مورد استقبال قرار گرفت.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی افزود: به منظور انتخاب دبیر جدید از اعضا رای‌گیری شد که به اتفاق آرا، قرایلو برای دو سال دیگر نیز به عنوان دبیر کارگروه تخصصی دستگاه TEM انتخاب شد.